Bayern Münih'ten 4 gollü resital!

Bayern Münih, Heidenheim'ı 4-0 yenerek 30. hafta mücadelesini galip tamamladı. Kane, Laimer, Coman ve Kimmich Bayern Münih'in gollerini attı.

Bundelisga'nın 30. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren Heidenheim'ı 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Bavyera ekibinin gollerini 12. dakikada Kane, 19'da Laimer, 36'da Coman ve 56'da Kimmich attı.

Bayern Münih puanını 72 yaptı ve maç fazlasıyla Bayer Leverkusen ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı. Heidenheim 22 puanda kaldı.