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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 01:34
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 01:34

Belçika çeyrek finale yükseldi! İtalya'yı 4-1 mağlup ettiler

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 6. ve son hafta maçında Belçika ile İtalya, Belçika'da karşı karşıya geldi. Belçika, ilk yarısını 3-1 önde tamamladığı mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı ve puanını 12'ye yükseltti. Grubu 2. sırada tamamlayan Belçika, UEFA Uluslar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

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Editor
 Yasin Aşan
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Belçika çeyrek finale yükseldi! İtalya'yı 4-1 mağlup ettiler
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 01:34
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 01:34

'nde 6. ve son hafta maçları oynanıyor. Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin de yer aldığı 1. Grup'ta 6. ve son hafta maçında ile , Belçika'da karşılaştı.

Belçika çeyrek finale yükseldi! İtalya'yı 4-1 mağlup ettiler

Konuk ekip İtalya, mücadelenin 11. dakikasında Francesco Pio Esposito'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Belçika, karşılaşmanın 15. dakikasında De Cuyper'in kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi.

Belçika, maçın 22. dakikasında Ngoy'un attığı golle 2-1 öne geçerken 26. dakikada Doku'nun kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı ve skor 3-1 oldu.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Belçika'nın 3-1'lik üstünlüğüyle girildi.

Belçika çeyrek finale yükseldi! İtalya'yı 4-1 mağlup ettiler

Belçika, karşılaşmanın 80. dakikasında Moreira ile bir gol daha buldu ve skor 4-1'e geldi.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Belçika, sahasında ağırladığı İtalya'yı 4-1 mağlup etti.

Belçika çeyrek finale yükseldi! İtalya'yı 4-1 mağlup ettiler

Belçika, bu sonuçla gruptaki 4. galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti ve grubu 2. sırada tamamlayarak UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. İtalya ise gruptaki 2. yenilgisini yaşayarak 10 puanda kaldı ve grubu 3. sırada tamamladı.

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#Futbol
#UEFA Uluslar Ligi
#Francesco Pio Esposito
#De Cuyper
#Spor
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