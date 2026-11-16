Belçika çeyrek finale yükseldi! İtalya'yı 4-1 mağlup ettiler

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. ve son hafta maçları oynanıyor. Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin de yer aldığı 1. Grup'ta 6. ve son hafta maçında Belçika ile İtalya, Belçika'da karşılaştı.

Konuk ekip İtalya, mücadelenin 11. dakikasında Francesco Pio Esposito'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Belçika, karşılaşmanın 15. dakikasında De Cuyper'in kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi.

Belçika, maçın 22. dakikasında Ngoy'un attığı golle 2-1 öne geçerken 26. dakikada Doku'nun kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı ve skor 3-1 oldu.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Belçika'nın 3-1'lik üstünlüğüyle girildi.

Belçika, karşılaşmanın 80. dakikasında Moreira ile bir gol daha buldu ve skor 4-1'e geldi.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Belçika, sahasında ağırladığı İtalya'yı 4-1 mağlup etti.

Belçika, bu sonuçla gruptaki 4. galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti ve grubu 2. sırada tamamlayarak UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. İtalya ise gruptaki 2. yenilgisini yaşayarak 10 puanda kaldı ve grubu 3. sırada tamamladı.