Belçika-Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku! Resmen açıklandı

Belçika Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamada, deneyimli golcünün kalçasında hafif bir sorun bulunduğu ve bu sebeple Türkiye-Belçika mücadelesinin kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Kulüp ve milli takım formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla tanınan Lukaku'nun, yaşadığı bu fiziksel rahatsızlık nedeniyle risk edilmek istenmediği belirtildi. Sağlık heyetinin tavsiyesi doğrultusunda oyuncunun tedavisine derhal başlandığı, teknik direktörün ise bu kritik eksiklik sonrasında hücum hattındaki alternatifler üzerinde çalışmalara başladığı ifade edildi.