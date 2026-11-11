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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:36

Belçika-Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku! Resmen açıklandı

Belçika Milli Takımı'nda, Türkiye ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde kadro planlamasını derinden sarsacak bir gelişme yaşandı. Teknik heyet ve sağlık ekibinin yaptığı son değerlendirmelerin ardından, takımın en önemli kozlarından biri olan Romelu Lukaku'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Belçika-Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku! Resmen açıklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:36

Belçika Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamada, deneyimli golcünün kalçasında hafif bir sorun bulunduğu ve bu sebeple Türkiye-Belçika mücadelesinin kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

Belçika-Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku! Resmen açıklandı

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Kulüp ve formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla tanınan Lukaku'nun, yaşadığı bu fiziksel rahatsızlık nedeniyle risk edilmek istenmediği belirtildi. Sağlık heyetinin tavsiyesi doğrultusunda oyuncunun tedavisine derhal başlandığı, teknik direktörün ise bu kritik eksiklik sonrasında hücum hattındaki alternatifler üzerinde çalışmalara başladığı ifade edildi.

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ETİKETLER
#Kulüp
#Milli Takım
#Futbol
#Lukaku
#Türkiye Belçika
#Belçika Futbol Federasyonu
#Spor
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