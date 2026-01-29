Benfica Real Madrid maç sonucu kaç kaç? 90+8’de kalecinin golü play-off’u getirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının final haftasında, Benfica, turnuva tarihinin en başarılı kulübü Real Madrid'i Estádio da Luz'da konuk etti.

Benfica maçı 4-2 kazanarak 9 puanla ligi bitirdi.

Portekiz ekibi 90+8'de attığı golle 24. sıradan play-off’a yükselmeyi başardı.

Eğer maç 3-2 bitseydi, Benfica 25. sırada kalıp Avrupa macerasına bu sezon için son verecekti.

Real Madrid ise yenilgiyle 9. sıraya geriledi ve ilk 8'i yakalayamadı.

Real Madrid'de Asencio ve Rodrygo uzatma anlarında kırmızı kart gördü.

Real Madrid'de Arda Güler 1 asist ile mücadele etti. Milli futbolcu maçta 79 dakika sahada kaldı.