Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Benfica Real Madrid maç sonucu kaç kaç? 90+8’de kalecinin golü play-off’u getirdi

Benfica, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının final haftasında Real Madrid’i 4-2 mağlup ederek 9 puanla play-off biletini alırken tarih yazmayı da başarmış oldu. Kaleci Trubin’in 90+8’de attığı gol Portekiz ekibini 24. sıraya taşırken, Real Madrid ilk 8’i kaçırmış oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Benfica Real Madrid maç sonucu kaç kaç? 90+8’de kalecinin golü play-off’u getirdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 01:34
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 01:34

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının final haftasında, Benfica, turnuva tarihinin en başarılı kulübü Real Madrid'i Estádio da Luz'da konuk etti.

Benfica maçı 4-2 kazanarak 9 puanla ligi bitirdi.

Benfica Real Madrid maç sonucu kaç kaç? 90+8’de kalecinin golü play-off’u getirdi

Portekiz ekibi 90+8'de attığı golle 24. sıradan play-off’a yükselmeyi başardı.

Eğer maç 3-2 bitseydi, Benfica 25. sırada kalıp Avrupa macerasına bu sezon için son verecekti.

Real Madrid ise yenilgiyle 9. sıraya geriledi ve ilk 8'i yakalayamadı.

Benfica Real Madrid maç sonucu kaç kaç? 90+8’de kalecinin golü play-off’u getirdi

Real Madrid'de Asencio ve Rodrygo uzatma anlarında kırmızı kart gördü.

Real Madrid'de Arda Güler 1 asist ile mücadele etti. Milli futbolcu maçta 79 dakika sahada kaldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Liverpool Karabağ maç skoru kaç kaç? Karabağ ilk 24’e kaldı mı rakipleri kim?
Manchester City Galatasaray maçı kaç kaç bitti Galatasaray yenildi mi?
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.