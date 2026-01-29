Manchester City Galatasaray maçı kaç kaç bitti Galatasaray yenildi mi?

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son haftasında Galatasaray, Manchester City'ye konuk olarak çıktı.

İngiliz devi mücadeleyi Haaland ve Cherki'nin golleriyle 2-0 kazandı.

Maçın golleri Manchester City adına 11' Haaland, 29' Cherki'den geldi.

Manchester City puanını 16 yaptı ve ilk 8'e yükseldi. Galatasaray ise 10 puanda kaldı. Sarı kırmızılılar lig aşamasını ilk 24'te bitirdi ve sonraki tura çıktı.

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, yaklaşık 2 ay sonra kadroya dahil oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü yapılacak.

Kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.

Play-off turunda ilk maçlar 17-18 Şubat 2026 tarihinde oynanacak.

Rövanş müsabakaları ise 24-25 Şubat 2026 tarihinde oynanacak.