Benfica-Real Madrid maçında ırkçılık skandalı! Vinicius Junior sahayı terk etti, maç 10 dakika durdu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda gecenin en dikkat çeken maçlarından biri Benfica ile Real Madrid arasında oynandı. İspanyol devi, 50. dakikada Vinicius Junior'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak rövanş öncesi tur için avantajı yakaladı.

VINICIUS JUNIOR'A IRKÇI SALDIRI İDDİASI

Vinicius Jr attığı golün ardından abartılı şekilde sevindiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

Portekizli taraftarlardan Vinicius'a yoğun tepki yükseldi. Bu sırada saha içinde de skandal bir olay yaşandı. Vinicius, Benfica'nın Arjantinli futbolcusu Gianluca Prestianni'nin kendisine ırkçılık yaptığı iddiasıyla saha kenarına geldi.

Çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma yaklaşık 10 dakika süreyle durdu. Bu anlarda iki takım oyuncuları ve yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşandı.

MOURINHO KIRMIZI KART CEZALISI

Öte yandan karşılaşmanın son anlarında ortalık bir kez daha gerildi. 86. dakikada Vinicius Junior'ın yaptığı faul sonrası sinirlenen Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncunun ikinci sarı kartı görmesi gerektiğini savunarak şiddetli biçimde itiraz etti. Bunun üzerine Fransız hakem François Letexier, Mourinho'ya üst üste iki sarı kart çıkararak kırmızı kart gösterdi.

Böylece Mourinho, 25 Şubat'ta oynanacak rövanş maçı öncesi cezalı duruma düştü. Portekizli teknik adam yedek kulübesinde yer alamayacak.