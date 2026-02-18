Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
 Onur Kaya

Benfica-Real Madrid maçında ırkçılık skandalı! Vinicius Junior sahayı terk etti, maç 10 dakika durdu

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica ile Real Madrid arasında oynanan maç olaylı geçti. İspanyol ekibinin 1-0 kazandığı maça ırkçılık iddiası damga vurdu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü atan Brezilyalı yıldız Vinicius Junior, golden sonra rakip oyuncunun kendisine ırkçı sözler söylediği gerekçesiyle sahayı terk etti. Yaşanan olaylar nedeniyle maç 10 dakika durdu.

Benfica-Real Madrid maçında ırkçılık skandalı! Vinicius Junior sahayı terk etti, maç 10 dakika durdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
03:33
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
04:09

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda gecenin en dikkat çeken maçlarından biri Benfica ile Real Madrid arasında oynandı. İspanyol devi, 50. dakikada Vinicius Junior'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak rövanş öncesi tur için avantajı yakaladı.

Benfica-Real Madrid maçında ırkçılık skandalı! Vinicius Junior sahayı terk etti, maç 10 dakika durdu

Benfica-Real Madrid maçında ırkçılık skandalı! Vinicius Junior sahayı terk etti, maç 10 dakika durdu

VINICIUS JUNIOR'A IRKÇI SALDIRI İDDİASI

Vinicius Jr attığı golün ardından abartılı şekilde sevindiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

Benfica-Real Madrid maçında ırkçılık skandalı! Vinicius Junior sahayı terk etti, maç 10 dakika durdu

Portekizli taraftarlardan Vinicius'a yoğun tepki yükseldi. Bu sırada saha içinde de skandal bir olay yaşandı. Vinicius, Benfica'nın Arjantinli futbolcusu Gianluca Prestianni'nin kendisine ırkçılık yaptığı iddiasıyla saha kenarına geldi.

Benfica-Real Madrid maçında ırkçılık skandalı! Vinicius Junior sahayı terk etti, maç 10 dakika durdu

Çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma yaklaşık 10 dakika süreyle durdu. Bu anlarda iki takım oyuncuları ve yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşandı.

Benfica-Real Madrid maçında ırkçılık skandalı! Vinicius Junior sahayı terk etti, maç 10 dakika durdu

MOURINHO KIRMIZI KART CEZALISI

Öte yandan karşılaşmanın son anlarında ortalık bir kez daha gerildi. 86. dakikada Vinicius Junior'ın yaptığı faul sonrası sinirlenen Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncunun ikinci sarı kartı görmesi gerektiğini savunarak şiddetli biçimde itiraz etti. Bunun üzerine Fransız hakem François Letexier, Mourinho'ya üst üste iki sarı kart çıkararak kırmızı kart gösterdi.

Benfica-Real Madrid maçında ırkçılık skandalı! Vinicius Junior sahayı terk etti, maç 10 dakika durdu

Böylece Mourinho, 25 Şubat'ta oynanacak rövanş maçı öncesi cezalı duruma düştü. Portekizli teknik adam yedek kulübesinde yer alamayacak.

ETİKETLER
#Spor
