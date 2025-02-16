Benfica'da Bruma planı devrede! Kerem Aktürkoğlu kulübede başladı

Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu Monaco galibiyetinden sonra ligde rotasyona giden Benfica, Bruma'nın attığı gol ile Santa Clara'yı 1-0 mağlup etti. Portekiz ekibi, Santa Clara karşısında Trubin, Santos, Silva, Otamendi, Carreras, Barreiro, Florentino, Bruma, Amdouni, Dahl ve Belotti 11'iyle çıkarken; Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Pavlidis gibi as oyuncuları da ilk yarıda yedek kulübesinde oturttu.

Benfica Bruma'nın 55. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanıp puanını 50 yaparken, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu.