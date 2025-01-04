Berat Özdemir ve Miguel Crespo Galatasaray maçında yok

Editör: Emir Yücel / Kaynak: iHLAS HABER AJANSI

04 Ocak 2025 15:32 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 15:33

Başakşehir’de Miguel Crespo ve Berat Özdemir, Adana Demirspor maçında aldıkları sarı kartlarla cezalı duruma düştü ve gelecek hafta evlerinde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Trendyol​ Süper Lig’in 19. haftasında Başakşehir​, Adana Demirspor’a konuk oldu. Maç öncesinde Başakşehir’de Deniz Türüç​, Miguel Crespo, Onur Ergün, Berat Özdemir ve Krzysztof Piatek sarı kart cezası sınırındaydılar. Mücadelenin 19. dakikasında sarı kart gören Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 73. dakikada kart gören Berat Özdemir, birer maçlık ceza aldılar. Bu nedenle, Crespo ve Berat Özdemir, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında takımda yer alamayacak.