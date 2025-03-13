Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Berke Özer hayırlı olsun! İmzalar resmen atılıyor

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası için Berke Özer ile temaslar resmen başladı. Galatasaray yönetimi Berke Özer için Eyüpspor'u aradı ve sezon sonuna söz kesti. Süreçten hareketle; Fernando Muslera sonrasında Berke'nin, Galatasaray formasını giyecek iki kaleciden biri olması bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Berke Özer hayırlı olsun! İmzalar resmen atılıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 21:04

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığıyla birlikte yeni kaleci adayları da netleşmeye başladı. Fernando Muslera sonrasında Berke Özer'i transfer etmeye hazırlanan Galatasaray, Eyüpspor'u aradı ve sezon sonu için süreci başlattı. An itibarıyla Berke Özer'in; gelecek sezon Galatasaray formasını giyecek iki yeni kaleciden biri olması bekleniyor, diğer aday ise Barcelonalı Inaki Pena.

GALATASARAY'DA FERNANDO MUSLERA SONRASINDA EYÜPSPOR'DAN BERKE ÖZER TRANSFERİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray ile Eyüpspor arasında Berke Özer için transfer görüşmeleri yapılmaya başlandı! Sezon sonunda kaleyi güvene almak isteyen sarı kırmızılı yönetim, Fernando Muslera sonrası için Berke Özer ve Inaki Pena'yı gündeminde tutuyor! Halihazırda iki transferi de bitirmeye yakın olan ve Berke ile ön anlaşma yapan Galatasaray'ın, yakın zamanda resmi sözleşmeyi imzalatması bekleniyor.

BERKE ÖZER'İN SEZON KARNESİ

Bu sezon Eyüpspor ile 26 maça çıkan Berke, 10 maçta kalesini kapattı ve diğer 16 maçta ise 26 gol yedi.

Sıkça Sorulan Sorular

BERKE ÖZER'İN PİYASA DEĞERİ NEDİR?
24 yaşındaki eldiven, 3.5 milyon Euro değerinde.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dominik Livakovic'e güle güle! Fenerbahçe'de Altay Bayındır transferi sonrasında yeni rekor
Lucas Torreira transferi gerçekleşiyor! Galatasaray'ın yeni ön liberosunu Almanlar duyurdu
ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#fernando muslera
#fernando muslera
#berke özer
#berke özer
#Transfer Haberleri
#inaki pena
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.