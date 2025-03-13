Berke Özer hayırlı olsun! İmzalar resmen atılıyor

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası için Berke Özer ile temaslar resmen başladı. Galatasaray yönetimi Berke Özer için Eyüpspor'u aradı ve sezon sonuna söz kesti. Süreçten hareketle; Fernando Muslera sonrasında Berke'nin, Galatasaray formasını giyecek iki kaleciden biri olması bekleniyor.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığıyla birlikte yeni kaleci adayları da netleşmeye başladı. Fernando Muslera sonrasında Berke Özer'i transfer etmeye hazırlanan Galatasaray, Eyüpspor'u aradı ve sezon sonu için süreci başlattı. An itibarıyla Berke Özer'in; gelecek sezon Galatasaray formasını giyecek iki yeni kaleciden biri olması bekleniyor, diğer aday ise Barcelonalı Inaki Pena.

GALATASARAY'DA FERNANDO MUSLERA SONRASINDA EYÜPSPOR'DAN BERKE ÖZER TRANSFERİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray ile Eyüpspor arasında Berke Özer için transfer görüşmeleri yapılmaya başlandı! Sezon sonunda kaleyi güvene almak isteyen sarı kırmızılı yönetim, Fernando Muslera sonrası için Berke Özer ve Inaki Pena'yı gündeminde tutuyor! Halihazırda iki transferi de bitirmeye yakın olan ve Berke ile ön anlaşma yapan Galatasaray'ın, yakın zamanda resmi sözleşmeyi imzalatması bekleniyor.

BERKE ÖZER'İN SEZON KARNESİ

Bu sezon Eyüpspor ile 26 maça çıkan Berke, 10 maçta kalesini kapattı ve diğer 16 maçta ise 26 gol yedi.