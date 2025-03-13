Lucas Torreira transferi gerçekleşiyor! Galatasaray'ın yeni ön liberosunu Almanlar duyurdu

Galatasaray'da yeni gündem, Lucas Torreira ile yolların ayrılma ihtimali oldu. Geçtiğimiz aylarda da Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Lucas Torreira için Alman basını flaş bir gelişme duyurdu ve Uruguaylı ön libero yerine Granit Xhaka ile devam edebileceğini açıkladı; işte sürpriz detaylar.

Galatasaray'da Lucas Torreira döneminin sona ermesiyle birlikte Granit Xhaka hamlesi devreye giriyor. Galatasaray yönetimi; Uruguaylı Lucas Torreira'nın ayrılık ihtimaline karşılık, Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka'ya talip oldu. Flaş gelişmeyi duyuran Alman basını, Leverkusen'in de transfere olumlu yaklaştığını açıkladı.

GALATASARAY'DA LUCAS TORREIRA SONRASINDA GRANIT XHAKA TRANSFERİ

Galatasaray'da son dönemde gece hayatıyla gündemde olan Lucas Torreira için Almanya basınından flaş bir iddia geldi. Uruguaylı ön liberonun Galatasaray'dan ayrılmayı ciddi anlamda düşündüğü belirtilen haberde, Galatasaray'ın da alternatif olarak Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka için devreye girdiği belirtildi. Halihazırda bu sezonun ardından yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlayan Alman ekibi, uygun bir bonservis bedeli ile 32 yaşındaki ön liberonun ayrılığına izin vermeyi planlıyor. Süreç böyle devam ederse gelecek yaz, orta sahada Torreira yerine Xhaka'ya forma verilebilir.

EFSANE SEZON

Geçen sezon Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'i ile Bundesliga şampiyonu olan Granit Xhaka, harika bir performans göstermiş ve orta sahaya liderlik etmişti. An itibarıyla ise Leverkusen genel olarak beklentilerin altında kalırken, Xhaka gibi isimlerle de yavaş yavaş yolların ayrılması planlanıyor.

PERFORMANS BİLGİLERİ

Lucas Torreira Galatasaray formasıyla bu sezon 37 maça çıkıp 1 gol ve 7 asistlik katkı sağlarken, Granit Xhaka ise Bayer Leverkusen adına 40 mücadelede boy gösterdi ve 2 gol ile 7 asistlik skor değeri üretti.