Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçında İstanbul Başakşehir ile Arca Çorum FK, İstanbul'da karşı karşıya geldi. İstanbul Başakşehir, 2-0 yenik duruma düştüğü maçtan 4-2'lik zaferle ayrılarak ligdeki 6. galibiyetini aldı ve puanını 20'ye yükseltti.

BERTUĞ YILDIRIM'DAN 9 DAKİKADA 3 GOL

İstanbul Başakşehir'de mücadelenin 69. dakikasında Davie Selke'nin yerine oyuna dahil olan Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın son bölümünde sergilediği performansla galibiyette başrol oynadı.

82. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getiren 24 yaşındaki futbolcu, 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımını 3-2 öne geçirdi. Yıldırım, 90+1. dakikada kaydettiği golle de hat-trick yaparak maçın skorunu belirledi.

Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan Bertuğ Yıldırım, oyuna girdikten sonra 9 dakika içerisinde 3 gol kaydederek takımına galibiyeti getiren isim oldu. Çorum FK karşısında kariyerinin ilk hat-trick'ini yapan genç futbolcu, böylece Süper Lig'de unutulmayacak bir performansa imza attı.