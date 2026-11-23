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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçında İstanbul Başakşehir ile Arca Çorum FK, İstanbul'da karşı karşıya geldi. İstanbul Başakşehir, 2-0 yenik duruma düştüğü maçtan 4-2'lik zaferle ayrılarak ligdeki 6. galibiyetini aldı ve puanını 20'ye yükseltti.
İstanbul Başakşehir'de mücadelenin 69. dakikasında Davie Selke'nin yerine oyuna dahil olan Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın son bölümünde sergilediği performansla galibiyette başrol oynadı.
82. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getiren 24 yaşındaki futbolcu, 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımını 3-2 öne geçirdi. Yıldırım, 90+1. dakikada kaydettiği golle de hat-trick yaparak maçın skorunu belirledi.
Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan Bertuğ Yıldırım, oyuna girdikten sonra 9 dakika içerisinde 3 gol kaydederek takımına galibiyeti getiren isim oldu. Çorum FK karşısında kariyerinin ilk hat-trick'ini yapan genç futbolcu, böylece Süper Lig'de unutulmayacak bir performansa imza attı.