Beşiktaş Alanya'da 1 puana razı geldi 

12 May 2024 21:10 - Güncelleme : 12 May 2024 21:13

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Maçın gollerini 61. dakikada Muleka ve 79. dakikada Ahmed Hassan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 55 puana yükseldi. Alanyaspor ise 50 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada Beşiktaş'ın organize ettiği hücumda Muçi, ceza sahası dışında Fer tarafından faule uğrayarak yere düştü. Serbest vuruşu kullanan Masuaku'nun kaleye gönderdiği top barajı aşarak üst direğe çarptı ve auta çıktı.

29. dakikada Alanyaspor, merkezden düzenlediği atağında Eduardo, topu ceza sahasında Hwang ile buluşturdu. Hwang'ın çaprazdan yaptığı vuruşta Mert Günok topu kornere tokatladı.

38. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen hücumunda Oğuz Aydın'ın ceza sahasına yolladığı alçak pası Hwang direkt olarak vurdu ancak top direk dibinden dışarıya gitti.

61. dakikada Muleka takımını öne geçiren golü kaydetti.

79. dakikada Ahmed Hassan maça eşitliği getirdi.