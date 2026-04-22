Beşiktaş - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR KARŞILAŞMASININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Samsunspor ile Trabzonspor arasında saat 18.45’te Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Gökhan Barcın yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ CİHAN AYDIN!

Beşiktaş’ın Alanyaspor ile sahasında saat 20.45’te oynayacağı müsabakayı ise Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çavuş üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.