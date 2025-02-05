Beşiktaş Amir Hadziahmetovic'i geri çağırıyor!

05 Şubat 2025 20:20 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 20:24

Sezon başında Rizespor'a kiralık olarak gönderilen Boşnak futbolcu Amir Hadziahmetovic geri çağırılıyor.

Beşiktaş sezon başında Karadeniz temsilcisi Rizespor'a kiralık olarak gönderdiği Amir Hadziahmetovic'i geri çağırmaya hazırlanıyor. Jean Onana, Cher Ndour ve Al-Musrati'nin takımdan gitmesiyle birlikte orta saha bölgesinde oluşan boşluğu siyah-beyazlı yönetim acil çare arıyor.

Yönetimin Rizespor'a kiralık olarak gönderilen Amir Hadziahmetovic'i geri çağıracağı öğrenildi. İki kulüp arasındaki anlaşmada bu yönde özel bir madde bulunuyor.

SEZON KARNESİ

Hadziahmetovic bu sezon Rizespor ile çıktığı 22 maçta 1 gol attı ve 1 asist üretti.