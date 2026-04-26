 Selahattin Demirel

Beşiktaş Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İstanbul 2026 Türkiye Sigorta EuroCup3 Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası final maçında Club Deportivo Amivel'i 106-99 mağlup ederek şampiyon oldu.

Beşiktaş Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon
26.04.2026
20:54
26.04.2026
21:14

İstanbul 2026 Türkiye Sigorta EuroCup3 Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası final maçında Club Deportivo Amivel'i 106-99 mağlup eden Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, şampiyon oldu.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2026 Türkiye Sigorta EuroCup3 Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Club Deportivo Amivel'i 106-99 mağlup ederek şampiyon oldu.
Şampiyonluk maçı Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynandı.
Beşiktaş maça Bulut Atabey, Bülent Yılmaz, Jaylen Brown, Maşide Çakır ve Zafer Gültekin beşiyle başladı.
Beşiktaş ilk periyodu 25-23, ilk yarıyı 51-51 eşitlikle, final periyoduna ise 81-75 önde girdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ı tebrik etti.
Ahmet Cömert Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Genel Sekreter Uğur Fora, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ile Beşiktaş Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı Elçin Kılıç takip etti.

Siyah-beyazlılar maça; Bulut Atabey, Bülent Yılmaz, Jaylen Brown, Maşide Çakır ve Zafer Gültekin beşiyle başladı.

Karşılaşmanın ilk periyodu 25-23 önde geçen Beşiktaş, ilk yarıyı 51-51 eşitlikle tamamladı. Final periyoduna 81-75 önde giden Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, karşılaşmadan 106-99 galip ayrıldı ve İstanbul 2026 Türkiye Sigorta EuroCup3 Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN OSMAN BAK'TAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 3 şampiyonu olan Beşiktaş takımımızı, oyuncularını, teknik heyetini ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Beşiktaş'ın şampiyonluğunu tebrik ederek şu mesajı paylaştı:

"Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'ün finalinde, İspanyol ekibi Deportivo Amivel'i 106-99 yenerek şampiyon olan Beşiktaş Tüpraş'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Kazandığı şampiyonlukla bizleri gururlandıran siyah-beyazlı temsilcimizin başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Beşiktaş Tüpraş'ın başarılarının devamını diliyorum."

#Spor
#Spor
