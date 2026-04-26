Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'de şampiyon Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı mağlup etti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'de Türk finali heyecanı yaşandı. Organizasyonun finalinde Galatasaray Fuzul ile Fenerbahçe İstanbul Jet karşı karşıya gelirken maçı 61-57 kazanan Fenerbahçe kupanın sahibi oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'de şampiyon Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı mağlup etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 16:26

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından İtalya'da düzenlenen, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'de Türk finali heyecanı yaşandı. Organizasyonun finalinde Galatasaray Fuzul ile Fenerbahçe İstanbul Jet karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'de şampiyon Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı mağlup etti

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından İtalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'de Fenerbahçe İstanbul Jet, finalde Galatasaray Fuzul'ü 61-57 yenerek şampiyon oldu.
Fenerbahçe İstanbul Jet, Avrupa Kupası 1'de ikinci, Avrupa'da ise 4. şampiyonluğunu elde etti.
Maçın ilk periyodunu Fenerbahçe 19-13 önde tamamlarken, Galatasaray soyunma odasına 33-26 önde girdi.
Üçüncü çeyrek 42-42 eşitlikle sonuçlandı.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

FENERBAHÇE KUPANIN SAHİBİ OLDU

Pala Serradimigni Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu Fenerbahçe, 19-13 önde tamamladı. Galatasaray, soyunma odasına 33-26 önde girerken üçüncü çeyrek ise 42-42 eşitlikle sonuçlandı. Maçın son bölümünde avantajı eline geçiren sarı-lacivertli takım, müsabakayı 61-57 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Galatasaray Fuzul'ü yenen Fenerbahçe İstanbul Jet, Avrupa Kupası 1'de ikinci, Avrupa'da ise 4. şampiyonluğunu elde etti.

ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.