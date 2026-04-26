Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'de şampiyon Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı mağlup etti

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından İtalya'da düzenlenen, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'de Türk finali heyecanı yaşandı. Organizasyonun finalinde Galatasaray Fuzul ile Fenerbahçe İstanbul Jet karşı karşıya geldi.
Pala Serradimigni Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu Fenerbahçe, 19-13 önde tamamladı. Galatasaray, soyunma odasına 33-26 önde girerken üçüncü çeyrek ise 42-42 eşitlikle sonuçlandı. Maçın son bölümünde avantajı eline geçiren sarı-lacivertli takım, müsabakayı 61-57 kazanarak kupanın sahibi oldu.
Galatasaray Fuzul'ü yenen Fenerbahçe İstanbul Jet, Avrupa Kupası 1'de ikinci, Avrupa'da ise 4. şampiyonluğunu elde etti.