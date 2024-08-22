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Beşiktaş ayrılığı bildirdi! Muleka resmen Al-Kholood'a transfer oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
22 Ağustos 2024 16:20 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 16:21
Beşiktaş ayrılığı bildirdi! Muleka resmen Al-Kholood&#039;a transfer oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Jackson Muleka'nın takımı belli oldu. Muleka yeni kulübüyle anlaşma sağlarken, transfer Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi. Muleka imza atmak için sabah saatlerinde Suudi Arabistan'a gitti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-Beyazlılarda bir futbolcu daha takımdan ayrılıyor.

AL-KHOLOOD TRANSFERİ RESMİYET KAZANDI

Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a transferi resmiyet kazandı. Transfer görüşmelerinde bulunduğu için Lugano maçının kadrosuna dahil olmayan 24 yaşındaki golcü oyuncu, sabah saatlerinde Suudi Arabistan'a gitti.

Beşiktaş ayrılığı bildirdi! Muleka resmen Al-Kholood'a transfer oldu - 1. Resim

MULEKA YENİ TAKIMINDA

Muleka, yeni takımıyla resmi sözleşmeye imza atarken, siyah-beyazlı ekip transferi TFF'ye bildirdi.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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