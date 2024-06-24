Beşiktaş bakanlığa başvuru yaptı! Stadyum için harekete geçti
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
24 Haziran 2024 19:39 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 19:41
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda değişikliğe gidiyor. Stadyumun kapasitesini artırmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvuru yapan siyah-beyazlı kulübün başvuru sonucunu beklediği kaydeidldi.
Sezonun sona ermesinin ardından saha içi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, teknik düzenlemeleri de yaz döneminde bitirmeyi hedefliyor.
Habertürk'te yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, kale arkası tribünlerlerde değişikliğe gidecek. Kapasiteyi artırmak isteyen siyah-beyazlı yönetim bu projeyle gelirini de artırmayı hedefliyor.
50 BİNLİK TRİBÜN
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gerekli başvuruları yapan Beşiktaş, kale arkası tribününe özel koltuklar yaptırmayı planlıyor. Kulüp, böylece kapasiteyi de en az 7 bin kişi artırmayı düşünüyor.
42 bin 590 olan mevcut kapasitenin 50 bine çıkarılması hedefleniyor.
Kaynak: TGRT Haber