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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 22:42

Beşiktaş, Barcelona'ya yenildi! Siyah-beyazlılar, İstanbul'da mağlup oldu

EuroLeague'de 3. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Beşiktaş, EuroLeague'in 3. haftasında İstanbul'da İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaştı. Beşiktaş, karşılaşmayı 95-82'lik skorla kaybederek organizasyondaki 2. yenilgisini yaşadı. Beşiktaş, EuroLeague'in 4. haftasında 9 Ekim Cuma günü deplasmanda İspanya ekibi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş, Barcelona'ya yenildi! Siyah-beyazlılar, İstanbul'da mağlup oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 22:42

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de 3. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 3. hafta maçında İstanbul'da İspanya temsilcisi Barcelona ile kozlarını paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş, Barcelona'ya yenildi! Siyah-beyazlılar, İstanbul'da mağlup oldu

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
EuroLeague 3. hafta maçında Beşiktaş, İstanbul'da İspanya temsilcisi Barcelona'ya 95-82 mağlup oldu.
Beşiktaş, maçın ilk dakikalarını önde götürmesine rağmen Barcelona 13-0'lık seriyle üstünlüğü ele geçirdi ve ilk çeyreği 25-17 önde bitirdi.
İkinci çeyrekte Beşiktaş farkı 3 sayıya indirse de Barcelona arayı açarak soyunma odasına 52-40 önde gitti.
Barcelona üçüncü çeyrekte üstünlüğünü koruyarak final bölümüne 77-62 önde girdi.
Karşılaşmadan 95-82 galip ayrılan Barcelona, Beşiktaş'ın EuroLeague'deki 2. yenilgisi oldu.
Beşiktaş, EuroLeague'in 4. haftasında deplasmanda Baskonia ile karşılaşacak.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Dotson'ın basketleriyle ilk dakikaları önde geçen Beşiktaş karşısında kısa sürede kontrolü ele alan İspanyol ekibi 13-0'lık seriyle 7. dakikayı 20-8 üstünlükle geçti. Yaptığı etkili savunmayla uzun süre siyah-beyazlıların farkı kapatmasına izin vermeyen Barcelona, Wilbekin'in peş peşe basketlerine engel olamayınca fark 7 sayıya kadar inse de ilk çeyreği 25-17 galip bitirdi.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş farkı 3 sayıya indirdi. Savunmadaki direncini kısa sürede kaybeden siyah-beyazlı ekip, Barcelona'nın sayılarına cevap veremeyince konuk ekip, arayı açtı ve durum 27-37 oldu. Punter'ın skorer oyununun karşılığını alan Barcelona dış atışlarda da etkili olmayı başardı ve soyunma odasına 52-40 önde gitti.

Beşiktaş, Barcelona'ya yenildi! Siyah-beyazlılar, İstanbul'da mağlup oldu

Morgan'ın basketiyle müsabakanın üçüncü bölümüne başlayan siyah-beyazlılar, rakibinin etkili oyununa engel olamadı. Rahat basketler bularak üstünlüğünü koruyan Barcelona, farkın uzun süre 10 sayı üstünde tuttu. Beşiktaş'ın arayı kapatma çabalarına anında karşılık veren Barcelona final bölümüne 77-62 üstünlükle girdi.

Oyunun kontrolünü son çeyrekte de sürdüren Barcelona, Beşiktaş'ın savunmadaki direncini yıkarak kolay sayılar bulmaya devam etti ve karşılaşmadan 95-82 galip ayrıldı.

Beşiktaş, Barcelona'ya yenildi! Siyah-beyazlılar, İstanbul'da mağlup oldu

Beşiktaş, bu sonuçla EuroLeague'deki 3. maçında 2. yenilgisini yaşadı. Siyah-beyazlılar, EuroLeague'in 4. haftasında 9 Ekim Cuma günü deplasmanda İspanya ekibi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

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#Basketbol
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