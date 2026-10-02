Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de 3. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 3. hafta maçında İstanbul'da İspanya temsilcisi Barcelona ile kozlarını paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ Beşiktaş, Barcelona'ya yenildi! Siyah-beyazlılar, İstanbul'da mağlup oldu EuroLeague 3. hafta maçında Beşiktaş, İstanbul'da İspanya temsilcisi Barcelona'ya 95-82 mağlup oldu. Beşiktaş, maçın ilk dakikalarını önde götürmesine rağmen Barcelona 13-0'lık seriyle üstünlüğü ele geçirdi ve ilk çeyreği 25-17 önde bitirdi. İkinci çeyrekte Beşiktaş farkı 3 sayıya indirse de Barcelona arayı açarak soyunma odasına 52-40 önde gitti. Barcelona üçüncü çeyrekte üstünlüğünü koruyarak final bölümüne 77-62 önde girdi. Karşılaşmadan 95-82 galip ayrılan Barcelona, Beşiktaş'ın EuroLeague'deki 2. yenilgisi oldu. Beşiktaş, EuroLeague'in 4. haftasında deplasmanda Baskonia ile karşılaşacak.

Dotson'ın basketleriyle ilk dakikaları önde geçen Beşiktaş karşısında kısa sürede kontrolü ele alan İspanyol ekibi 13-0'lık seriyle 7. dakikayı 20-8 üstünlükle geçti. Yaptığı etkili savunmayla uzun süre siyah-beyazlıların farkı kapatmasına izin vermeyen Barcelona, Wilbekin'in peş peşe basketlerine engel olamayınca fark 7 sayıya kadar inse de ilk çeyreği 25-17 galip bitirdi.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş farkı 3 sayıya indirdi. Savunmadaki direncini kısa sürede kaybeden siyah-beyazlı ekip, Barcelona'nın sayılarına cevap veremeyince konuk ekip, arayı açtı ve durum 27-37 oldu. Punter'ın skorer oyununun karşılığını alan Barcelona dış atışlarda da etkili olmayı başardı ve soyunma odasına 52-40 önde gitti.

Morgan'ın basketiyle müsabakanın üçüncü bölümüne başlayan siyah-beyazlılar, rakibinin etkili oyununa engel olamadı. Rahat basketler bularak üstünlüğünü koruyan Barcelona, farkın uzun süre 10 sayı üstünde tuttu. Beşiktaş'ın arayı kapatma çabalarına anında karşılık veren Barcelona final bölümüne 77-62 üstünlükle girdi.

Oyunun kontrolünü son çeyrekte de sürdüren Barcelona, Beşiktaş'ın savunmadaki direncini yıkarak kolay sayılar bulmaya devam etti ve karşılaşmadan 95-82 galip ayrıldı.

Beşiktaş, bu sonuçla EuroLeague'deki 3. maçında 2. yenilgisini yaşadı. Siyah-beyazlılar, EuroLeague'in 4. haftasında 9 Ekim Cuma günü deplasmanda İspanya ekibi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.