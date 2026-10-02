Galatasaray MCT Technic, Karşıyaka'ya mağlup oldu! Sarı-kırmızılılar ilk yenilgisini aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Basketbol Süper Ligi'nde ikinci haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Karşıyaka ile Galatasaray MCT Technic, İzmir'de kozlarını paylaştı.

Maça etkili başlayan taraf ev sahibi Karşıyaka oldu. İzmir ekibi, rakibine karşı oyun üstünlüğünü elinde bulundurduğu ilk çeyreği 18-13 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreğinde etkili olan taraf ise konuk ekip Galatasaray MCT Technic oldu. Sarı-kırmızılılar bu periyotta farkı azaltmayı başarsa da devreye önde giren taraf 35-34'lük skorla Karşıyaka oldu.

Maçın üçüncü çeyreği dengeli bir oyuna sahne oldu. Bu çeyrekte rakibinden 1 sayı daha fazla üretmeyi başaran Karşıyaka, son periyoda 50-48 önde girdi.

Karşılaşmanın son çeyreğinde Galatasaray MCT Technic farkı eşitlerken mücadelenin 65-65'lik eşitlikle tamamlanmasının ardından maç uzatmaya gitti.

Uzatma periyodunda oyuna ağırlığını koyan Karşıyaka, maçı 78-71 kazanmayı başardı.

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşadı. Karşıyaka ise bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. Karşıyaka ise ligin 3. haftasında deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.