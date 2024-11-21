Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Talisca sorusuna cevap verdi: Rafa Silva'mız var

21 Kasım 2024 15:58 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 16:20

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği eski Beşiktaş futbolcusu Anderson Talisca polemiğine son noktayı koydu. Ayrıca Hasan Arat, Dursun Özbek'in bugün yaptığı, 'Galatasaray'ın karşısında bir yapı var' açıklamasına da cevap verdi.

Beşiktaş​ Kulübü Başkanı Hasan Arat​, basın toplantısında merak edilenleri açıkladı. Hasan Arat son dönemlerde adı Fenerbahçe​ ile sıkça anılan eski Beşiktaş futbolcusu Aderson Talisca ile ilgili konuştu. Aday olup olmayacağıyla ilgili soruya cevap veren Başkan Arat, "Adaylık konusu şu an gündemimizde değil. Şu an birinci gündemimiz Beşiktaş'ın mali olarak sürdürülebilir olması, ikinci olarak ise futbol takımımızın başarısıdır" dedi.

TALİSCA CEVABI

Bir gazetecinin, 'Anderson Talisca transferinde Beşiktaş'ın öncelik hakkı var mı?' sorusuna cevap veren Hasan Arat, "Beşiktaşlılar niye YouTube'da, orda burada sürekli Beşiktaş'ı rencide etmeye çalışıyor? Bizi hep yıpratan içimizdeki insanlar. Bizim Rafa Silva'mız var o da bize yeter. Biz yönetime geldikten sonra Hüseyin Bey bu görüşmeleri yaptı. Ama o maliyetler, hiçbir zaman Beşiktaş'ın prensipleriyle örtüşmedi" dedi.

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

Dursun Özbek'in bugün yaptığı, 'Galatasaray'ın karşısında bir yapı var' açıklamasına istinaden sorulan soruyu yanıtlayan Arat, "Başka kulüp başkanının açıklamasını burada konuşmam. Türkiye'de bir yapı var, buna inanıyoruz. Bundan TFF de rahatsız! Bu yapı bir takım için kurulmuş olabilir ya da olamaz! Bu yapı, en çok Beşiktaş'ın hakkını yedi. Biz kapı kapı dolaşıp, ağlamayız! Biz sahaya çıkıp savaşacağız, hakkımızı da arayacağız" cevabını verdi.

Hasan Arat şöyle devam etti:

Fenerbahçe ve Galatasaray​'ın yabancı bir hakem ile kararları değerlendirme rüyası başlamadan bitti! Türkiye'de futbol iki takımın tekelinde değil! Beşiktaş bu işlerin içinde girmez, bu iş sadece 3 takımın sıkıntısı değildir! Bu iş yapılacaksa, 18 takımla yapılır. İki takımın görüşüp sonra "Görüşmedik" demesini de şaşkınlık içerisinde karşıladım.