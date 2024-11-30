Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Samet Aybaba’ya cevap verdi! "Gençlerin arkasına saklanarak hainlik yapma"

30 Kasım 2024 15:36 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 17:31

Beşiktaş'ta sular durulmuyor. 10 ay önce yapılan seçimde başkan seçilen Hasan Arat, kötü gidişatın sonunda istifa etme kararı aldı. Hasan Arat'ın yerine ise bir sonraki seçime kadar Hüseyin Yücel geldi. Beşiktaş'ta Genel Koordinatörlük görevini sürdüren Samet Aybaba da görevden alındı. Bugün yaptığı basın toplantısında nasıl görevden alındığını ve Beşiktaş'ta yaşanan sıkıntıların sebeplerini sıralayan Aybaba; Hasan Arat hakkında da ağır sözler söyledi. Hasan Arat'tan ise cevap çok sert oldu. İşte detaylar...

Son dakika | Beşiktaş'ta görevden alınan Samet Aybaba yaşananları anlattı! Hasan Arat ve Kaan Şakul ile ilgili komisyon iddiası

Son dakika | Beşiktaş'ta görevden alınan Samet Aybaba yaşananları anlattı! Hasan Arat ve Kaan Şakul ile ilgili komisyon iddiası

Son dakika | Beşiktaş Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yollarını ayırdı!

Son dakika | Beşiktaş Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş’ta yaşanan üst üste mağlubiyetler sonrasında istifalar da peş peşe geldi. Başkan Hasan Arat​ düzenlediği basın toplantısı sonrasında istifa etti. Yerine ise yeni kongreye kadar Hüseyin Yücel​ geldi. Hasan Arat yönetimi tarafından görevden alınan Beşiktaş​ Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba​ da bugün bir basın toplantısı gerçekleştirerek, Beşiktaş Kulübünde yaşanan sorunları detaylı bir şekilde basın mensuplarına anlattı.

Beşiktaş’ın maaşlı çalışanı Friedel’in transferlerden komisyon aldığını söyleyen Aybaba, bu konuyla ilgili Başkan Hasan Arat’a itiraz ettiğini ve sonrasında Başkan Arat’ın kendisine; sana da komisyon verelim Hocam’ dediğini ifade etti. Bu açıklamaların ardından Hasan Arat’tan cevap gecikmedi.

"SAMET AYBABA HAİNLİK YAPMASIN!"

Samet Aybaba’nın açıklamaları sonrasında Gazeteci Candaş Tolga Işık’ı telefonla arayarak iddialara cevap veren Hasan Arat şu ifadeleri kullandı:

Samet Aybaba, yıllık 27 milyon liralık bu sözleşmeyi imzalamadığın için böyle konuşuyor.

Burada yazan primler de komisyon mu? Gençlerin arkasına saklanarak hainlik yapmasın. Benim kitabında komisyon diye bir şey yazmaz, sadece alanlar bilir."

"BAŞKAN AÇIKÇA YALAN SÖYLÜYOR!"

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sosyal medya hesabından yaptığı 'Hasan Arat'ın Samet Aybaba'ya cevabı' paylaşımından sonra Samet Aybaba bir kez daha açıklama gerçekleştirdi.

Candaş Tolga Işık'ı arayan Aybaba; Başkan açıkça yalan söylüyor diyerek şunları söyledi:

"Başkan açıkça yalan söylüyor. Bana kendisi sen doğru düzgün para almıyorsun buna çok üzülüyorum. Sana bir sözleşme hazırlayalım. Bunu Hüseyin Yücel'le hallet dedi. Sözleşmeyi ben değil kulüp çalışanları hazırladı.

İmza da atmadım zaten...Bir sürü de şahidi var bunun..."