Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Ocak ayı için düğmeye bastı: 3 futbolcunun bileti kesildi

19 Aralık 2024 16:43 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 16:43

Son üç sezonun en kötü performansını sergileyen Beşiktaş ezeli rakiplerinin gerisinde kaldı. Ligde hiç galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor’a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta bazı oyuncuların Ocak ayında gönderilmesi planlanıyor. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'in özellikle 3 futbolcunun biletini kestiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 16. Haftasında Adana Demirspor’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta sular durulmuyor. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının ardından, "Özellikle bazı futbolcular maç seçiyor, primine, yerine göre oynuyor. Maaşını tıkır tıkır almasını biliyor. Fenerbahçe maçında nasıl prim olduysa bu maçın da cezaları olacak" açıklamasında bulundu.

ARTHUR MASUAKU İSYAN ETTİRDİ

Bu açıklamalar sonrası yoğun eleştiri alan 3 futbolcuya gözler çevrildi. Arthur Masuaku taraftarların isyan etmesine sebep oldu. Yaptığı hatalarla mağlubiyette başrol oynayan Demokratik Kongolu futbolcu, Kasım ayında 160 bin Euro'luk aylık maaşı geciktiği için avukatı vasıtasıyla kulübe ihtar çekti. Bunu yapan tek oyuncu olan 31 yaşındaki sol bek, prim söz konusu olduğunda da öne çıkan isimlerin başında geliyor.

Sabah'ta yer alan haberde Masuaku'nun derbilerden ve normal lig maçlarından önce sıklıkla prim sorguladığı belirtildi. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin ise takımda yaşananlara dair raporu 29 Aralık'ta yapılacak kongrede seçilecek başkana sunacağı kaydedildi.

CHAMBERLAİN VE ONANA LİSTEDE

Kadro dışı bırakma uygulamasının sorunları çözmediği ve bu nedenle problem çıkaran isimlerle ocak ayında yolların ayrılacağı ifade edildi. Masuaku'nun yanı sıra Chamberlain ve Onana da gönderilecekler listesinde. Musrati ise en az 10 milyon Euro'luk teklif gelmesi halinde elden çıkarılacak.