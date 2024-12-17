Beşiktaş taraftarından futbolcularına gözdağı! '150 bin kişi geliriz'

17 Aralık 2024 17:57 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 18:03

Beşiktaş'ın Süper Lig'de son olarak karşı karşıya geldiği Adana Demirspor'a 2-1'lik skorla kaybetmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar Nevzat Demir Tesislerine baskın düzenledi. Takım Kaptanları Mert Günok ve Necip Uysal'ın yanı sıra Ciro Immobile, Gedson ve Svensson ile konuşan taraftarlar, "Bu işler böyle devam ederse, buraya 150 kişi değil 150 bin kişi geliriz! O zaman kimseyi kontrol edemeyiz." diyerek takıma gözdağı verdi.