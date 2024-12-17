Beşiktaş taraftarından futbolcularına gözdağı! '150 bin kişi geliriz'
Beşiktaş'ın Süper Lig'de son olarak karşı karşıya geldiği Adana Demirspor'a 2-1'lik skorla kaybetmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar Nevzat Demir Tesislerine baskın düzenledi. Takım Kaptanları Mert Günok ve Necip Uysal'ın yanı sıra Ciro Immobile, Gedson ve Svensson ile konuşan taraftarlar, "Bu işler böyle devam ederse, buraya 150 kişi değil 150 bin kişi geliriz! O zaman kimseyi kontrol edemeyiz." diyerek takıma gözdağı verdi.
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, puan tablosunda son sırada yer alan Adana Demirspor'a 2-1 yenilmesi sonrası öfkeli taraftarlar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti. Siyah-beyazlı taraftarlar tesislerde kaptan Mert Günok'un yanı sıra Jonas Svensson, Gedson Fernandes ve Ciro Immobile konuşma gerçekleştirdi.
"150 KİŞİ DEĞİL 150 BİN KİŞİ GELİRİZ"
Futbolcularla konuşan taraftarlar, "Bu işler böyle devam ederse, buraya 150 kişi değil 150 bin kişi geliriz! O zaman kimseyi kontrol edemeyiz. Bu kapı kırılır, işler değişir bu kulüpte. Sabrımız taştı, artık yeter! Biraz emek gösterin. Bizim gösterdiğimiz emeğin üçte birini gösterin. Burası Beşiktaş. Türkiye'nin en büyük spor kulübü, dünyanın en büyük ailesi. Sizler bu aileye yakışır şekilde hareket etmiyorsunuz. Bu ailenin ferdi olarak görevinizi yapın. Her şey para değil. İnsanlar sosyal medya hesaplarınıza sizlerin fotoğraflarını koyuyor" diyerek gözdağı verdi.