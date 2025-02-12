Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan tartışmalı pozisyonlara flaş çıkış: Devlet bu işe el atmalı

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı yönetiminde yeni transferler Keny Arroro ve Elan Ricardo için imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Serdal Adalı, ''Yaptığımız iki transfer için Beşiktaş'ın kasasından 1 kuruş çıkmayacak. Değerli iş insanlarından bu transferlere destekleri için teşekkür ederim'' dedi.

''HARCADIĞIMIZ HER KURUŞUN HESABINI VERECEĞİZ''

Altyapı ve amatör branşlara değinen Serdal Adalı şu ifadeleri kullandı:

Bazı habersiz satın almalar tespit ettik. Bu sabah savcılık başvurusunu yaptık. Bunlar Beşiktaş'a yakışmayan işler. Altyapı ve amatör branşlarda tarihi zarar var! Voleybol ve hentbolda sıra dışı işler var. Hentbolda 10 Milyon TL'lik zarar, 88 Milyon TL'ye çıkmış. Voleybolda 3 Milyon TL'lik zarar, 100 Milyon TL'ye çıkmış. Takımların performansı ise değişmemiş. Altyapıda 104 Milyon TL zarardan, 710 Milyon TL zarara ulaşılmış. Bunların peşini bırakmayacağız. Her kuruşun hesabını bulacağız. Biz de harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Borç 8 Milyar TL'den, 15 Milyar TL'ye çıkarılmış. Geldiğimizden beri tüm ödemeleri cebimizden karşıladık, bir süre daha böyle gidecek. Mayıs'tan Aralık'a kadar 45 Milyon Euro ödeme var.

''DEVLET BU İŞE EL ATMALI''

Hakem hataları ve Galatasaray-Adana Demirspor maçındaki penaltı olayı sonrası konuşan Serdal Adalı gelen soru üzerine şu cevabı verdi:

Türkiye Ligi, iki takımdan ibaret değil. Kulüplerin tam katılımıyla artık bu işe devlet el atmalı.