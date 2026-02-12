Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan TFF'ye çok sert hakem tepkisi

Süper Lig devi Beşiktaş kötü gidişata dur demek için kadrosuna transfer hamleleri yaptı. Beşiktaş'ta yeni transferler Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeongyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez için Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Törendee Başkan Serdal Adalı Alanyaspor maçına değinerek hakem hatalarını eleştirdi.

"BEŞİKTAŞ'IN EMEĞİNE ART NİYET!"

Hakem kararları hakkında konuşan Serdal Adalı, "Karşımızda matematik mucizesi var! Tek bir pozisyonda, VAR monitöründe 6 dakika harcadı ama o kadar duraksama olmasına rağmen maçın sonuna 6 dakika ekledi. Bu Beşiktaş camiasının aklı ile dalga geçmektir. Net bir pozisyonunda VAR odasında çıt çıkmadı. O sessizlik çok şey anlatıyor. Bu tablo, insanı hata olayını geçti. Bu Beşiktaş'ın emeğine karşı art niyet göstergesidir." dedi.

"TFF VE MHK'YE SESLENİYORUM"

TFF ve MHK'ye seslenen Serdal Adalı, ''TFF ve MHK'ye sesleniyorum... Bu hatalar Türk futbolunun derin bir meselesidir. VAR hatalarını azaltmak için uzun süredir ülkemizde yabancı eğitmenlerin katkısı da soru işaretidir. Çok daha sert bir açıklama yapabilirim ama geldiğimizden beri aldığımız cezalar var. Sayın TFF Başkanı 'VAR hatalarını kabul etmem. Başkanlar konuşsun, ceza almayacaklar' diyerek sözlerime devam etmek isterim." yorumunda bulundu.