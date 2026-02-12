Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan TFF'ye çok sert hakem tepkisi

Beşiktaş, yeni transferleri Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeongyu Oh, Emmanual Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez için imza töreni düzenledi. İmza töreninde başkan Serdal Adalı TFF ve hakemlere tepki gösterdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
16:45
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
16:58

Süper Lig devi kötü gidişata dur demek için kadrosuna transfer hamleleri yaptı. Beşiktaş'ta yeni transferler Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeongyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez için Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Törendee Başkan Alanyaspor maçına değinerek hakem hatalarını eleştirdi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan TFF'ye çok sert hakem tepkisi

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan TFF'ye çok sert hakem tepkisi

Beşiktaş, yeni transferlerinin imza töreninde Başkan Serdal Adalı'nın Alanyaspor maçındaki hakem hatalarını "art niyet" olarak nitelendirerek TFF ve MHK'yi eleştirmesiyle gündeme geldi.
Beşiktaş, kötü gidişata dur demek için kadrosuna yedi yeni transfer yaptı ve imza töreni düzenledi.
Başkan Serdal Adalı, Alanyaspor maçındaki hakem hatalarını sert bir dille eleştirdi.
Adalı, VAR kararlarındaki tutarsızlığı ve maç yönetimi süresini "Beşiktaş'ın emeğine karşı art niyet" olarak nitelendirdi.
TFF ve MHK'ye seslenen Adalı, VAR hatalarının Türk futbolunun derin bir sorunu olduğunu vurguladı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan TFF'ye çok sert hakem tepkisi

"BEŞİKTAŞ'IN EMEĞİNE ART NİYET!"

Hakem kararları hakkında konuşan Serdal Adalı, "Karşımızda matematik mucizesi ! Tek bir pozisyonda, VAR monitöründe 6 dakika harcadı ama o kadar duraksama olmasına rağmen maçın sonuna 6 dakika ekledi. Bu Beşiktaş camiasının aklı ile dalga geçmektir. Net bir pozisyonunda VAR odasında çıt çıkmadı. O sessizlik çok şey anlatıyor. Bu tablo, insanı hata olayını geçti. Bu Beşiktaş'ın emeğine karşı art niyet göstergesidir." dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan TFF'ye çok sert hakem tepkisi

"TFF VE MHK'YE SESLENİYORUM"

TFF ve MHK'ye seslenen Serdal Adalı, ''TFF ve MHK'ye sesleniyorum... Bu hatalar Türk futbolunun derin bir meselesidir. VAR hatalarını azaltmak için uzun süredir ülkemizde yabancı eğitmenlerin katkısı da soru işaretidir. Çok daha sert bir açıklama yapabilirim ama geldiğimizden beri aldığımız cezalar var. Sayın TFF Başkanı 'VAR hatalarını kabul etmem. Başkanlar konuşsun, ceza almayacaklar' diyerek sözlerime devam etmek isterim." yorumunda bulundu.

