Beşiktaş'ta Haziran planı ortaya çıktı! İki yıldıza kanca

Ara transfer döneminde Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeon-gyu Oh, Murillo ve Agbadou’yu kadrosuna katan Beşiktaş’ta değişim bekleniyor. Kaleci Ersin’in kötü performansı sebebiyle Devis Vasquez'i kiralayan siyah-beyazlılar transfer çalışmalarına devam ediyor.

Peş peşe yaşanan puan kayıpları camiayı üzerken önümüzdeki sezon için güçlü takviyeler öneriliyor. Siyah-beyazlılarda yaz transfer dönemine dair önemli bir gelişme ortaya çıktı.

DAVITASHVILI HAMLESİ

Kanat bölgesi için ara transferde uzun süre Inter'den Luis Henrique'nin peşinde koştu ancak sonuç olumsuz olunca Zuriko Davitashvili için hamle yapıldığı öğrenildi. 2025 yazında da çaba harcanan Gürcü futbolcu için Ligue 2'de zirve mücadelesi veren St. Etienne'den transfere yine vize çıkmadığı belirtildi. Bu sezon Fransız ekibiyle 19 maça çıkan Davitashvili, 9 kez gol sevinci yaşarken 1 de asist kaydetti.

ALTAY BAYINDIR LİSTEDE

Siyah-beyazlıların, Davitashvili'nin yanı sıra ara transferin son günlerinde gündeme gelen ancak Manchester United'ın gidişine onay vermediği Altay Bayındır için de sezon sonunda girişimde bulunacağı gelen bilgiler arasında.

Yaşadığı kaleci problemi nedeniyle Altay'ı kadrosunda tutan İngiliz ekibinin yaz döneminde milli file bekçisinin gidişine onay verebileceği düşünülüyor. Tecrübeli eldiven bu sezon Manchester United formasıyla 6 maçta görev aldı ve 11 kez kalesini gole kapatamadı.

Beşiktaş'ta Ersin'in sözleşmesinin haziranda bitecek olması ve durumunun belirsizliğini koruması, kaleci transferini zorunlu kılıyor.