Sergen Yalçın esti gürledi! Beşiktaş'ta adeta OHAL ilan edildi

Beşiktaş'ta yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Sergen Yalçın yaptığı analiz toplantısında oyuncularını uyardı. Sergen Yalçın Nevzat Demir'de geçmiş maçların videolarını izleterek oyun planını anlattı.

KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 10:01

Alanyaspor ile kendi evinde 2-2 berabere kalan ’ta sular durulmuyor. Teknik Direktör , Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takımın performansını yukarı çekmek için oyuncularıyla yaptığı toplantıda hem uyardı hem ateşledi.

Sergen Yalçın esti gürledi! Beşiktaş'ta adeta OHAL ilan edildi

OYUN SİSTEMİNİ ANLATTI

Toplantının ilk bölümünde yapılan analizde geçmiş maçlarda yaşanan puan kayıplarında yapılan bireysel hatalar videolarla gösterildi. Sergen Yalçın, sahada görmek istediği oyun sistemini görseller eşliğinde anlattı.

Sergen Yalçın esti gürledi! Beşiktaş'ta adeta OHAL ilan edildi

Tecrübeli hoca, takıma yeni katılan isimleri de sisteme entegre etmek için özel mesai harcadı. Yeni transferlerle ve diğer oyuncularla birebir görüşmeler yapan Yalçın, her futbolcudan beklentisini net bir dille ifade etti.

Sergen Yalçın esti gürledi! Beşiktaş'ta adeta OHAL ilan edildi

MOTİVASYON KONUŞMASI

Camiaya yakışır, savaşçı bir kimlik görmek istediğini belirten Yalçın, şu sözlerle takıma ültimatom verdi:

"Burası Beşiktaş. Herkes kendine gelsin. Biz burada her zaman kazanmaya oynarız. Şimdi yaptığımız hataları telafi etmenin vakti geldi. Taraftarımızı mutlu etmek için sahada her şeyimizi ortaya koymalıyız. Herkes burada büyük bir kulüpte olduğunun bilinciyle mücadele etmeli. Bize destek veren taraftarlarımızın sevgisine karşılık vermek zorundayız."

Sergen Yalçın esti gürledi! Beşiktaş'ta adeta OHAL ilan edildi

Beşiktaş, Cerny'nin ayrılma isteği iddialarını yalanladı
