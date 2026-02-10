Beşiktaş, Cerny'nin ayrılma isteği iddialarını yalanladı

Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin ayrılacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bir gazetede yer alan habere göre Cerny'nin mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Haberde, ''siyah-beyazlılar’ın yıldız oyuncusu, devre arasında yönetime ayrılık talebini iletti, ancak izin çıkmadı.'' ifadeleri yer aldı. Beşiktaş sosyal medyadan resmi açıklama yaptı.

https://x.com/Besiktas/status/2021133241252495630

CERNY AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı takımdan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fanatik Gazetesi’nde “Beşiktaş’ta Vaclav Cerny krizi” başlığıyla yayımlanan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır. Cerny’nin devre arası transfer döneminde takımımızdan ayrılmak istediği ancak Yönetim Kurulumuzun izin vermediği, Cerny’nin menajeri aracılığıyla Yönetim Kurulumuza mutsuz olduğunu ve sezon sonunda takımımızdan ayrılmak istediğini belirttiği iddialarıyla yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür. Taraftarlarımızdan takımımızı yıpratmak maksadıyla masa başında hazırlanmış kurgu haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."