Beşiktaş'ta kaleye sürpriz isim! Siyah-beyazlılar Altay Bayındır için devrede

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Corendon Alanyaspor maçından alınan 2-2'lik beraberliğin üzüntüsü yaşanıyor. Sezona kötü bir başlangıç yapan ve Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmasının ardından göreve Sergen Yalçın'ı getiren siyah-beyazlılarda işler yolunda gitmiyor.

Ligde oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 37 puanla 21. haftayı 5. sırada tamamladı. Ligde lider Galatasaray'ın 15 puan gerisine düşen ve şampiyonluk yarışından uzakta kalan siyah-beyazlılarda yeni sezon kadro planlaması da şimdiden başladı.

DEVRE ARASINDA 7 YENİ İSİM GELDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de devre arası transfer dönemini hareketli geçiren takımlardan biri oldu. Transfer dönemine sessiz bir giriş yapan ve daha çok takımdan ayrılan oyuncularla gündeme gelen siyah-beyazlılar, transferin son günlerinde peşpeşe yeni oyuncuları kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ta Tammy Abraham, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Jonas Svensson, David Jurasek, Mert Günok ve Gabriel Paulista ile yollar ayrılırken Emmanuel Agbadou, Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Yasin Özcan ve Devis Vasquez transfer edilen yeni isimler oldu.

KALEYE SÜRPRİZ ADAY: ALTAY BAYINDIR

Devre arasında Mert Günok ile yollarını ayıran ve kaleye Devis Vasquez takviyesi yapan Beşiktaş'ta Alanyaspor ile oynanan maçta taraftarların tepkisine maruz kalan kaleci Ersin Destanoğlu'nun önümüzdeki haftalarda yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor.

Yeni transfer Devis Vasquez'in gelecek maçlarda ilk 11'de süre bulması beklenirken Beşiktaş'ın yeni sezon için kaleci transferini ise yaz transfer dönemine bıraktığı ifade edildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, yaz transfer dönemindeki kaleci transferi için milli file bekçisi Altay Bayındır'ı gündemine aldı. Haberde, siyah-beyazlıların, Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Altay'ı devre arası transfer döneminde de renklerine bağlamak istediği ancak kulübünün takımda yedek kaleci olmadığı gerekçesiyle bu transfere izin vermediği ifade edildi.

Altay Bayındır transferinden vazgeçmeyen Beşiktaş'ın, milli oyuncuyu kadrosuna katmak için yazın yeniden İngiliz ekibinin kapısını çalacağı kaydedildi.

2019 ve 2023 yılları arasında Fenerbahçe forması da giyen Altay Bayındır, 2,5 sezondur Manchester United'ın kalesini koruyor. Altay, geride bıraktığımız 2,5 sezonda İngiliz ekibinde tamamı ilk 11'de olmak üzere 17 maçta forma giydi. 27 yaşındaki kaleci bu sezon ise 6 maçta sahaya çıktı.