Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, yönetimsel süreçlere ve yaşanan sıkıntılara dair önemli açıklamalarda bulundu. Bazı harcamaların gereğinden fazla olduğunu belirten Serdar Adalı, Cengiz Ünder transferinde sosyal medyayla ilgili bir süreç olmadığını ifade etti. İşte konu başlıkları ve önemli açıklamalar.

FENERBAHÇE'DEN İKİ KAT FAZLA PARA ÖDENMİŞ

"Stattaki ışıklandırma projesinin aynısını Fenerbahçe yapmış. Dedim ki sorun bakalım onlar ne kadar harcamışlar. Öğrendik ki Fenerbahçe'nin 700 bin Euroya yaptırdığı proje, bizde 3-4 aşamalı gerçekleşmiş ve 2 katı fazla masraf olmuş."

SİBER SALDIRI

"Seçimlerden 10 gün önce başlayan bir hacker saldırısı oldu. Kulübün serverlarından ne varsa silinmiş. Denetim Kurulu'nun ihtiyaç duyduğu dosyaların hiçbiri yok. E-postalar silinmiş. Raporlar silinmiş. Log kayıtları silinmiş. Yedeği vardır dediğiniz şeylere kadar her şey silinmiş."

CENGİZ ÜNDER TRANSFERİ

"Ben sosyal medyanın tepkisiyle adam almam ve adam göndermem. Cengiz Ünder konusunu herkes yazdı çizdi. Fenerbahçe'den kaynaklanan hadiseler oldu. Sonrasında Cengiz Ünder 'İstenmediğim yere gitmeyeyim' gibi bir şeyler söylemiş menajerine."

AHMET NUR ÇEBİ VE FİKRET ORMAN KONUSU

"Ahmet Nur Çebi'nin de Fikret Orman'ın da söyledikleri Beşiktaş'a ne fayda getiriyor? Herkes kendi derdinde. İkisinin de derdi Beşiktaş değil. Gelsinler, Beşiktaş'a bir faydaları olsun."