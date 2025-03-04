Beşiktaş'tan İngiliz gazetesi The Sun'a yanıt! "Aynısını yapmıştınız"

Beşiktaş'ın yeni logosu konuşulmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın logo değişimini nüktedan bir dille haber yapan İngiliz The Sun'a, siyah beyazlı camiadan esprili bir yanıt geldi.