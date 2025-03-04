Beşiktaş'tan İngiliz gazetesi The Sun'a yanıt!

İstanbul
Beşiktaş'ın yeni logosu konuşulmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın logo değişimini nüktedan bir dille haber yapan İngiliz The Sun'a, siyah beyazlı camiadan esprili bir yanıt geldi.
Beşiktaş'ın arma değişikliğine dair haber yapan The Sun, yeni logoda neyin farklı olduğunu anlamanın zor olduğunu belirtti. Kartal'ın son tasarımını "Beşiktaş'ın yeni kulüp armasındaki farklılıkları görebiliyorsanız, şahin gözlere sahipsiniz demektir." başlığıyla yayınlayan The Sun'a Beşiktaş'tan cevap geldi.
https://x.com/TheSunFootball/status/1896893827568267507
Beşiktaş'ın İngilizce hesabından yapılan paylaşımda; "1992'de yaptığınızın aynısı. Not: Kartal gözlerimiz var." mesajı paylaşıldı.