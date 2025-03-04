Rıza Çalımbay'ın yeni ekibi resmen duyuruldu! Süper Lig'de sürpriz imza

Rıza Çalımbay için Süper Lig ekiplerinden Sivasspor süreci yeniden başlıyor. Daha önce de Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, an itibarıyla Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor, işte detaylar.

Rıza Çalımbay yeniden Sivasspor yolunda. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ile Rıza Çalımbay arasında resmen anlaşma sağlandı ve şu anki hoca Ömer Erdoğan'ın istifası bekleniyor.

RIZA ÇALIMBAY YENİDEN SÜPER LİG'E DÖNÜYOR: ADRES SİVASSPOR

Ömer Erdoğan'ın performansından memnun olmayan ve lig tablosunda alt sıralarda yer alan Sivasspor'da, yönetimden kritik bir hamle geldi ve eski hocaları Rıza Çalımbay ile ön anlaşmaya varıldı! An itibarıyla ise Sivasspor'da üçüncü Rıza Çalımbay dönemi başlamak üzere, zira Ömer Erdoğan'ın istifasıyla birlikte yeni anlaşma resmiyet kazanacak. Birkaç ay önce Hatayspor ile yollarını ayıran Rıza hoca, Sivas ile olan son birlikteliğinde Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmıştı.