Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Futbolcular neden saçlarını boyatıyor? Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'da Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz'ın ardından Alvaro Morata da saçlarını boyatmıştı. Galatasaraylı oyunculardan hareketle Paul Pogba başta olmak üzere sosyal medyada bu konuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Futbolcular neden saçlarını boyatıyor? Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 13:43

Galatasaray'da Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz; uzun zamandır saçlarını boyuyorlardı. Türkiye'ye yeni transfer olan Alvaro Morata'nın da kariyerinde ilk kez saç boyatmasıyla sosyal medyada yeni bir gündem oluştu ve Paul Pogba örneği üzerinden çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.

Fanatik on X: "🗣 Lucas Torreira: Mauro Icardi ile kardeş gibi olduk. Eksikliğini hissediyoruz. Türk futbolu için çok önemli bir isim. Onu çok özlüyoruz. https://t.co/SI5QwW7lvB" / X

GALATASARAYLI FUTBOLCULARA PAUL POGBA ÜZERİNDEN TEPKİ

Sosyal medyadaki iddialara göre saçları boyatmak sadece imaj değişikliğiyle ilgili değil. Galatasaray'ın yıldızlarının da gündeme alındığı süreçte, Paul Pogba'nın sürekli saçını boyattığı ve bunun doping testlerindeki sonuçları yanılttığı iddia edildi! Peki teknik açıdan böyle bir şey mümkün mü? Gerçekten de Paul Pogba bu amaçla saçını boyatmış olabilir mi? İşte detaylar.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Paul Pogba... - Fenerbahçe - Futboo.com

ChatGPT VERDİĞİ CEVAPLA DÜŞÜNDÜRDÜ

Konuya ilişkin bilgi veren ChatGPT, belirli renklerdeki saç boyalarının doping testlerini yanıltabildiğini açıkladı. Bilimsel olarak ise saç boyalarının aktif bir şekilde doping sonucunu etkilemesi pek mümkün değil. Esasen saç boyaları içerdikleri kimyasallar nedeniyle saç telindeki maddeleri değiştirip, seyreltici bir etki gösterse de modern test yöntemleri bu tür dış etkilere karşı hassas olacak şekilde geliştirilmiş formüller olarak tasarlanıyorlar.

ChatGPT launched six months ago. Its impact — and fallout — is just beginning | The AI Beat | VentureBeat

UZMANLAR DA KABUL ETTİ

Konunun uzmanları da güçlü saç açıcıların kimyasal olarak farklı tepkimelere sebep olabileceğini ve takviye madde tespitini zorlaştırabileceğini kabul ediyor. Ancak buradaki en kritik nokta ise doping tespiti için sadece saç testi yapılmıyor oluşu; yani boya kullanmak tek başına tüm süreci manipüle edemez! An itibarıyla Paul Pogba ve geçmiş dönemdeki birkaç olimpiyat sporcusunun, değişen değerlerini nasıl sakladıkları sosyal medyada ciddi bir tartışma konusuna dönüşmüş durumda.

Sıkça Sorulan Sorular

POGBA NE YAŞAMIŞTI?
Test sonuçlarında farklı değerler tespit edilen Fransız orta saha, bir süre için futboldan uzaklaştırılmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Anelka'dan Fransa'da Galatasaray sözleri! Basketbol maçında ortaya çıktı
Fenerbahçe-Rangers maçının hakemi belli oldu!
ETİKETLER
#barış alper yılmaz
#mauro icardi
#mauro ıcardi
#mauro icari
#boya
#boyay
#Dries Mertens
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
#senaryo
#Yağmurluk
#paul pogba
#Alvaro Morata
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.