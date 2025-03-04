Futbolcular neden saçlarını boyatıyor? Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'da Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz'ın ardından Alvaro Morata da saçlarını boyatmıştı. Galatasaraylı oyunculardan hareketle Paul Pogba başta olmak üzere sosyal medyada bu konuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz; uzun zamandır saçlarını boyuyorlardı. Türkiye'ye yeni transfer olan Alvaro Morata'nın da kariyerinde ilk kez saç boyatmasıyla sosyal medyada yeni bir gündem oluştu ve Paul Pogba örneği üzerinden çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.

GALATASARAYLI FUTBOLCULARA PAUL POGBA ÜZERİNDEN TEPKİ

Sosyal medyadaki iddialara göre saçları boyatmak sadece imaj değişikliğiyle ilgili değil. Galatasaray'ın yıldızlarının da gündeme alındığı süreçte, Paul Pogba'nın sürekli saçını boyattığı ve bunun doping testlerindeki sonuçları yanılttığı iddia edildi! Peki teknik açıdan böyle bir şey mümkün mü? Gerçekten de Paul Pogba bu amaçla saçını boyatmış olabilir mi? İşte detaylar.

ChatGPT VERDİĞİ CEVAPLA DÜŞÜNDÜRDÜ

Konuya ilişkin bilgi veren ChatGPT, belirli renklerdeki saç boyalarının doping testlerini yanıltabildiğini açıkladı. Bilimsel olarak ise saç boyalarının aktif bir şekilde doping sonucunu etkilemesi pek mümkün değil. Esasen saç boyaları içerdikleri kimyasallar nedeniyle saç telindeki maddeleri değiştirip, seyreltici bir etki gösterse de modern test yöntemleri bu tür dış etkilere karşı hassas olacak şekilde geliştirilmiş formüller olarak tasarlanıyorlar.

UZMANLAR DA KABUL ETTİ

Konunun uzmanları da güçlü saç açıcıların kimyasal olarak farklı tepkimelere sebep olabileceğini ve takviye madde tespitini zorlaştırabileceğini kabul ediyor. Ancak buradaki en kritik nokta ise doping tespiti için sadece saç testi yapılmıyor oluşu; yani boya kullanmak tek başına tüm süreci manipüle edemez! An itibarıyla Paul Pogba ve geçmiş dönemdeki birkaç olimpiyat sporcusunun, değişen değerlerini nasıl sakladıkları sosyal medyada ciddi bir tartışma konusuna dönüşmüş durumda.