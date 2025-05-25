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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş-Çaykur Rizespor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Kartal'ın bu sezon özelinde kendi sahasında oynayacağı son maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

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Beşiktaş-Çaykur Rizespor | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 00:42
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 19:03

Trendyol Süper Lig'de üçüncülük hesapları yapan Beşiktaş, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşma, bugün saat 19.00 itibarıyla başladı.

https://x.com/Besiktas/status/1926382917309108431

https://x.com/CRizesporAS/status/1926335862142308779

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Arroyo, Rafa Silva, Muçi, Immobile.

https://x.com/Besiktas/status/1926652046381326717

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Zeqiri, Ghezzal, Sowe.

https://x.com/CRizesporAS/status/1926654520370544859

CANLI ANLATIM

1' İstanbul'da ilk düdük çaldı.

https://x.com/Besiktas/status/1926670152889729323

https://x.com/CRizesporAS/status/1926670100439969967

SOLSKJAER MAÇ ÖNCESİNDE MESAJ VERDİ

Yayıncı kuruluşa konuşan Norveçli hoca, "Rizespor şu anda güvende. İyi oynadılar ve öz güvenle buraya geldiler. Bu hafta düzeltmemiz gereken şeylerin üzerine çalıştık. Bu sezon iç sahadaki son maçımızı oynayacağız. Kadroda dalgalanmalar var. Muçi bir dönem çok iyi oynadı ama sakatlandı. Keny çok çalıştı ve oynamayı hak etti. Geçen hafta pozitif hareketleri vardı. Milot Rashica ise bir kasık sakatlığı yaşamıştı. Gelecek hafta kadroda olur mu? Durumu belirsiz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN SEZON KARNESİ

Siyah beyazlı ekip; şu ana kadar ligde 34 maç oynadı ve 16 galibiyet, 11 beraberlik, 7 de yenilgi aldı.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor | CANLI MAÇ ANLATIMI

ÇAYKUR RİZESPOR LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİ

Karadeniz ekibi; 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyet ile 43 puan toplamış ve ligde kalmayı garantilemişti.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor | CANLI MAÇ ANLATIMI

GEDSON FERNANDES DÖNDÜ

Anneannesinin vefatı sebebiyle geçen hafta izin alan Fernandes, bu maçın kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor | CANLI MAÇ ANLATIMI

MAÇ ÖNCESİNDE EKSİKLER

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almazken, Çaykur Rizespor'da ise Giannis Papanikolaou maçta forma giyemiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA SEZON SONUNDA NE OLACAK?
Kartal, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ciddi bir kadro planlaması gerçekleştirecek.
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#Spor
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