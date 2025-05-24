Gaziantep'te 4 gollü maç: Kasımpaşa pes etmedi!

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşılaştı. Gaziantep FK'nın öne geçtiği maçta, Kasımpaşa geriden geldi ve dengeyi sağladı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa yenişemedi. Gaziantep'teki mücadele, 2-2'lik skorla sonuçlandı.
https://x.com/GaziantepFK/status/1926337298523672609
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip; 24. dakikada Alexandru Maxim ve 45+2'de Badou N'Diaye ile 2-0 öne geçti. Akabinde ise pes etmeden mücadeleye devam eden Kasımpaşa, 51. dakikada Mamadou Fall ve 68. dakikada Nuna Da Costa ile maça dengeyi getirdi.
2-2'lik beraberlikle birlikte iki ekip yenişemezken; Kasımpaşa 47, Gaziantep FK ise 44 puana yükseldi.
https://x.com/kasimpasa/status/1926337199022223482