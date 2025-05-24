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 | Burak Ayaydın

Gaziantep'te 4 gollü maç: Kasımpaşa pes etmedi!

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşılaştı. Gaziantep FK'nın öne geçtiği maçta, Kasımpaşa geriden geldi ve dengeyi sağladı.

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Gaziantep'te 4 gollü maç: Kasımpaşa pes etmedi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 22:01
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 22:04

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa yenişemedi. Gaziantep'teki mücadele, 2-2'lik skorla sonuçlandı.

https://x.com/GaziantepFK/status/1926337298523672609

KASIMPAŞA 2-0'DAN DÖNDÜ

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip; 24. dakikada Alexandru Maxim ve 45+2'de Badou N'Diaye ile 2-0 öne geçti. Akabinde ise pes etmeden mücadeleye devam eden Kasımpaşa, 51. dakikada Mamadou Fall ve 68. dakikada Nuna Da Costa ile maça dengeyi getirdi.

Gaziantep'te 4 gollü maç: Kasımpaşa pes etmedi!

PUANLAR PAYLAŞILDI

2-2'lik beraberlikle birlikte iki ekip yenişemezken; Kasımpaşa 47, Gaziantep FK ise 44 puana yükseldi.

https://x.com/kasimpasa/status/1926337199022223482

Sıkça Sorulan Sorular

GAZİANTEP FK'NIN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?
Selçuk İnan ile yolları ayıran kırmızı siyahlılarda henüz yeni hoca açıklanmadı.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#trendyol süper lig
#kasımpaşa
#kasımpaşa
#gaziantep fk
#gaziantep fk
#burak yılmaz
#Spor
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