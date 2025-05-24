Gaziantep'te 4 gollü maç: Kasımpaşa pes etmedi!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa yenişemedi. Gaziantep'teki mücadele, 2-2'lik skorla sonuçlandı.

https://x.com/GaziantepFK/status/1926337298523672609

KASIMPAŞA 2-0'DAN DÖNDÜ

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip; 24. dakikada Alexandru Maxim ve 45+2'de Badou N'Diaye ile 2-0 öne geçti. Akabinde ise pes etmeden mücadeleye devam eden Kasımpaşa, 51. dakikada Mamadou Fall ve 68. dakikada Nuna Da Costa ile maça dengeyi getirdi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

2-2'lik beraberlikle birlikte iki ekip yenişemezken; Kasımpaşa 47, Gaziantep FK ise 44 puana yükseldi.

https://x.com/kasimpasa/status/1926337199022223482