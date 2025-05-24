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 | Burak Ayaydın

Kaan Ayhan'dan Dries Mertens'e: "Bugünü unutmasın"

Galatasaray'ın Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalar gelmeye başladı. Harika bir frikik gölüyle Göztepe deplasmanında Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren Kaan Ayhan, maç sonunda Dries Mertens'ten bahsetti.

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Kaan Ayhan'dan Dries Mertens'e:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 21:42
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 21:42

Galatasaray'da Kaan Ayhan'dan maç sonu kritikleri geldi. Bu sezon ilk kez gol attığını hatırlatan Kaan Ayhan, Dries Mertens hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.

KAAN AYHAN'DAN DRIES MERTENS SÖZLERİ

"Öncelikle tabii ki bugün takımın performansını unutmamak lazım. Bazı oyuncularımız aylardır 90 dakika oynamadı belki, bazı eksiklerimiz olmasına rağmen kazanıp devam ettik. O yüzden çok mutluyuz. Bu sezon golüm yoktu, belki de böyle olması daha güzel oldu, daha etkileyici oldu belki. Golden önemlisi takım arkadaşlarımla sevinmekti, onların da sevgisini görmüş oldum. Hepimiz mutluyuz, ben de o kadar mutluyum. Dries gibi oyuncumuz kadroda olduğu sürece frikiklerin başına geçmek zor oluyor, o da bu işlerin ustası. Dries, çok önemli oyuncumuz. Ondan önemlisi çok büyük karakter. Hepimiz üzgünüz. Bu takıma katkısı unutulmayacak. Kaptanlık bandını ona seve seve teslim ettim, inşallah o da bugünü unutmaz."

Kaan Ayhan'dan Dries Mertens'e: "Bugünü unutmasın"

DRIES MERTENS VEDADAN BAHSETTİ

"İlk başta 1 yıllığına gelmiştim ama hocamıza teşekkür ediyorum. Harika bir 3 yıl geçirdim, bana şans verdiler. Şimdi belli kararlar vermem gerekiyor, bu biraz üzücü ama belli kararlar verilecek. Belki ileride Galatasaray ile yine yollarımız kesişir. Esasen ise kenarda durduğumda elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama bu üç yıl içinde kulübün yapısını gözlemledim, karar mekanizmasına güvenmek lazım. Neler olacağını göreceğiz."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY GÖZTEPE'Yİ HANGİ SKORLA MAĞLUP ETMİŞTİ?
Aslan, Kaan ve Morata'nın golleriyle İzmir deplasmanından 2-0 galip dönmüştü.
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ETİKETLER
#kaan ayhan
#Dries Mertens
#göztepe-galatasaray
#Spor
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