Göztepe-Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Trendyol Süper Lig’de Göztepe ile Galatasaray sahaya çıkıyor. İzmir’de oynanacak olan maç bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacak ve mücadelede Batuhan Kolak düdük çalacak.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1926026632755581084

https://x.com/Goztepe/status/1926021294966931598

GALATASARAY 25. KEZ ŞAMPİYON OLDU

İzmir deplasmanına lig şampiyonu olarak gelen Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 5. yıldızı takan ilk takım olmuştu.

GÖZTEPE AVRUPA HEDEFİNİ TUTTURAMADI

Lig tablosundaki konumu itibarıyla herhangi bir hedefi bulunmayan Göztepe, uzun süre Avrupa potasında yer almış ama devamını getirememişti.

62. RANDEVU

Göztepe ile Galatasaray bu maça kadar 61 kez sahaya çıkarken; Aslan 36, Göztepe ise 12 kez galip geldi.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Arda, Heliton, Bokele, Koray, Ogün, Ahmed İldiz, Dennis, Nielsen, Tijanic, Kubilay, Romulo.

Galatasaray: Günay, Frankowski, Sanchez, Cuesta, Eren, Lemina, Kerem, Sallai, Mertens, Ahmed, Morata.