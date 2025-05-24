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 | Burak Ayaydın

Göztepe-Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

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Göztepe-Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 06:34
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 06:43

Trendyol Süper Lig’de Göztepe ile Galatasaray sahaya çıkıyor. İzmir’de oynanacak olan maç bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacak ve mücadelede Batuhan Kolak düdük çalacak.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1926026632755581084

https://x.com/Goztepe/status/1926021294966931598

GALATASARAY 25. KEZ ŞAMPİYON OLDU

İzmir deplasmanına lig şampiyonu olarak gelen Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 5. yıldızı takan ilk takım olmuştu.

Göztepe-Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

GÖZTEPE AVRUPA HEDEFİNİ TUTTURAMADI

Lig tablosundaki konumu itibarıyla herhangi bir hedefi bulunmayan Göztepe, uzun süre Avrupa potasında yer almış ama devamını getirememişti.

Göztepe-Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

62. RANDEVU

Göztepe ile Galatasaray bu maça kadar 61 kez sahaya çıkarken; Aslan 36, Göztepe ise 12 kez galip geldi.

Göztepe-Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Arda, Heliton, Bokele, Koray, Ogün, Ahmed İldiz, Dennis, Nielsen, Tijanic, Kubilay, Romulo.

Galatasaray: Günay, Frankowski, Sanchez, Cuesta, Eren, Lemina, Kerem, Sallai, Mertens, Ahmed, Morata.

Göztepe-Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

OKAN BURUK GÖZTEPE'Yİ ÇALIŞTIRDI MI?
Başarılı hoca, 2016-2017 sezonunda İzmir ekibinde görev almıştı.
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#trendyol süper lig
#trendyol süper lig
#Canlı Maç
#göztepe-galatasaray
#Spor
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