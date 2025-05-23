Sacha Boey ile anlaşma tamam: Galatasaray'da beklenen transfer gerçekleşiyor!

Galatasaray'da Sacha Boey için transfer girişimleri ilerledi. Sacha Boey'i yeniden kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Fransız sağ bek ile ön anlaşmaya vardı.

Sacha Boey an itibarıyla Galatasaray'a geri dönme kararı aldı. Galatasaray'dan sonra Bayern Münih ile aradığını bulamayan Sacha Boey, sarı kırmızılı yönetimle söz kesti ve Bayern Münih ile yapılacak pazarlıkları beklemeye başladı.

GALATASARAY'DA SACHA BOEY TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Galatasaray'da Sacha Boey ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bayern Münih'te yeterince forma şansı bulamayan Sacho Boey ile görüşen Galatasaray yönetimi, yetenekli sağ bek ile ön anlaşmaya vardı ve Alman deviyle pazarlıklara başlamak için zaman istedi! Bayern Münih'e Sacha Boey için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak olan Galatasaray, transfer masasındaki anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Sacha Boey'e imza attırmak istiyor.

GALATASARAY'DA SACHA BOEY TRANSFERİ SONRASINDA SAĞ BEK KRİZİ YAŞANMIŞTI

Sacha Boey'i 30 milyon Euro bonservisle Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, sonraki süreçte ise sağ bek pozisyonu için pek çok isim denemiş ama Boey dönemindeki istikrarı yakalayamamıştı. Akabinde ise Bayern Münih ve Sacha Boey arasındaki süreci gözeten Galatasaray, fırsat transferi olarak gördüğü 24 yaşındaki bek için resmen yeniden devreye girdi.

SACHA BOEY VE BAYERN MUNIH PERFORMANSI

Bayern Münih tarafından gözden çıkarılan ve transfer listesine konulan Sacha Boey, bu sezon Alman deviyle 17 maça çıktı ve 3 asistlik katkı sağladı. Bu süreçte sadece 714 dakika forma giyebilen Sacha Boey, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynama ve Fransa Milli Takımı'nın geniş kadrosunda yer alma fikrine olumlu yaklaşıyor. Zira Sacha Boey, düzenli forma giymesiyle birlikte 2026 Dünya Kupası sürecine de dahil olabileceği ihtimalini hesaplıyor.