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 | Emir Yücel

Şampiyon Galatasaray, Göztepe maçı için İzmir'de

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan şampiyon Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak İzmir’e gitti. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla İzmir’e hareket etti.

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Şampiyon Galatasaray, Göztepe maçı için İzmir'de
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 17:33

Galatasaray, ligde şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sezonun son deplasman mücadelesine çıkacak. Yarın saat 19.00’da Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşmada, sarı-kırmızılılar prestij mücadelesi verecek.

Şampiyon Galatasaray, Göztepe maçı için İzmir'de

Kamp kadrosunda bazı önemli eksikler göze çarptı. Sarı kart cezalıları Fernando Muslera ve Gabriel Sara’nın yanı sıra, Victor Osimhen, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün de kafilede yer almadı.

Şampiyon Galatasaray, Göztepe maçı için İzmir'de

Galatasaray’ın Göztepe maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

İsmail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Atakan Ordu, Jankat Yılmaz, Efe Akman, Alvaro Morata, Metehan Baltacı, Anda Ünyay, Mario Lemina.

Şampiyon Galatasaray, Göztepe maçı için İzmir'de
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#Spor
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#galatasaray
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#Kamp Kadrosu
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