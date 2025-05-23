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 | Burak Ayaydın

Mehmet Topal istifa etti: Romanya defteri kapandı!

Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'den ayrıldığını açıkladı. Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile başarılı bir performans gösteren Mehmet Topal, kulüpteki sıkıntılardan bahsetti.

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Mehmet Topal istifa etti: Romanya defteri kapandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 21:11
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 21:11

Mehmet Topal, Romanya 1. Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti'deki görevinden istifa etti. İlk teknik direktörlük deneyiminde; zorlu ekonomik şartlara rağmen Rumen ekiple birçok başarıya imza atan Mehmet Topal, sezonu tamamladıktan sonra sözleşmesini uzatmayarak yol ayrımına gitti.

MEHMET TOPAL'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

"Hayatımda özel yeri olacak bir yılı geride bıraktım. Teknik direktörlük görevim boyunca, Petrolul Ploieşti takımı ile geçirdiğim bu dönemi unutmak mümkün değil. Saha içinde ve dışında yaşadığım her an, kurduğum dostluklar, edindiğim tecrübeler benim için çok değerli. Artık bu kulübün sıkı bir taraftarıyım. Petrolul’u her zaman kalpten desteklemeye devam edeceğim. Tüm kulüp çalışanlarına, futbolcularıma, taraftarlara, teknik ekibime ve bana kucak açan Romanya halkına gönülden teşekkür ediyorum. Bu hikayeyi gerçekten en doğru şekilde yaşadım. Şimdi yeni sayfalar zamanı, Petrolul her zaman kalbimde olacak."

Mehmet Topal istifa etti: Romanya defteri kapandı!

Sıkça Sorulan Sorular

MEHMET TOPAL PETROLUL İLE KAÇ MAÇA ÇIKTI?
Romanya ekibinde ikinci kez hocalık yapan Topal, 8 mücadelede yer almıştı.
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ETİKETLER
#istifa
#mehmet topal
#Ayrılıklar
#Petrolul Ploieşti
#Spor
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