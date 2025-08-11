Balıkesir deprem son durum ne? Depremde ölü ya da yaralı var mı?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19.53’te 6,1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Deprem Balıkesir merkezin yanı sıra İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Depremde 16 bina yıkıldı. Enkaz bölgesinde arama kurtarma ekipleri çalışmalarına hızla başladı.

BALIKESİR DEPREM SON DURUM NE?

Yapılan son açıklamaya göre enkaz altında kalan 6 kişi de kurtarılırken, bir kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Göçen binadan kurtarılan 81 yaşındaki büyüğümüz maalesef kurtarıldıktan az sonra tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma bu merkezdeki binada tamamlandı. 29 yaralımız var.

68 kırsal mahallede 16 yıkık bina olduğunu tespit ettik. 12'sinin metruk olduğunu tespit ettik.”

HASARLI BİNA UYARISI YAPILDI

Ekipler, deprem bölgesinde arama-kurtarma ve hasar tespiti çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan bölgede hasarlı binalara girilmemesi gerektiği vurgulandı ve artçı sarsıntılar konusunda dikkatli olunması istendi.