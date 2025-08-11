Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 | Erdem Avsar

Balıkesir deprem son durum ne? Depremde ölü ya da yaralı var mı?

AFAD, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan saat 19.53’te 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından bölgedeki son durum merak ediliyor.

’in Sındırgı ilçesinde saat 19.53’te 6,1 büyüklüğündeki meydana geldi.

Deprem Balıkesir merkezin yanı sıra , , Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Depremde 16 bina yıkıldı. Enkaz bölgesinde arama kurtarma ekipleri çalışmalarına hızla başladı.

Balıkesir deprem son durum ne? Depremde ölü ya da yaralı var mı?

BALIKESİR DEPREM SON DURUM NE?

Yapılan son açıklamaya göre enkaz altında kalan 6 kişi de kurtarılırken, bir kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Göçen binadan kurtarılan 81 yaşındaki büyüğümüz maalesef kurtarıldıktan az sonra tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma bu merkezdeki binada tamamlandı. 29 yaralımız var.

68 kırsal mahallede 16 yıkık bina olduğunu tespit ettik. 12'sinin metruk olduğunu tespit ettik.”

Balıkesir deprem son durum ne? Depremde ölü ya da yaralı var mı?

HASARLI BİNA UYARISI YAPILDI

Ekipler, deprem bölgesinde arama-kurtarma ve hasar tespiti çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan bölgede hasarlı binalara girilmemesi gerektiği vurgulandı ve artçı sarsıntılar konusunda dikkatli olunması istendi.

TGRT Haber
