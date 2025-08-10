Balıkesir depremi İstanbul’u Kuzey Anadolu Fay Hattı’nı etkiler mi?

Balıkesir'de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem, olası Marmara depremi endişelerini yeniden gündeme getirdi. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla kamuoyunu bilgilendirdi.

BALIKESİR DEPREMİ İSTANBUL’U ETKİLER Mİ?

Görür, Balıkesir depreminin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı etkileyip etkilemeyeceği konusundaki soruları yanıtladı.

Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Alakır-Sındırgı/Balıkesir depremleri İstanbul, Marmara’yı etkiler mi deniliyor. Marmara Bölgesindeki faylara stres yüklemiş, stres alanlarını etkilemiş olabilir ama ben KAF’ın kuzey kolumu etkileyeceğini sanmıyorum. Geçmiş olsun.”

Son dönemde KAF üzerindeki stres birikimi ve olası Marmara depremi senaryoları, kamuoyunun ve bilim çevrelerinin en önemli gündem maddelerinden biridir. Prof. Dr. Naci Görür ve diğer uzmanlar, bu konuda sürekli olarak uyarılarda bulunuyor.