30°
Balıkesir depremi İstanbul'u Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı etkiler mi?

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntının Kuzey Anadolu Fay Hattı’nı tetikleyip tetiklemeyeceği merak konusu oldu.

Balıkesir depremi İstanbul’u Kuzey Anadolu Fay Hattı’nı etkiler mi?
Balıkesir'de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki , olası endişelerini yeniden gündeme getirdi. Prof. Dr. , sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla kamuoyunu bilgilendirdi.

Balıkesir depremi İstanbul’u Kuzey Anadolu Fay Hattı’nı etkiler mi?

BALIKESİR DEPREMİ İSTANBUL’U ETKİLER Mİ?

Görür, Balıkesir depreminin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, depremin 'nı etkileyip etkilemeyeceği konusundaki soruları yanıtladı.

Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Alakır-Sındırgı/Balıkesir depremleri İstanbul, Marmara’yı etkiler mi deniliyor. Marmara Bölgesindeki faylara stres yüklemiş, stres alanlarını etkilemiş olabilir ama ben KAF’ın kuzey kolumu etkileyeceğini sanmıyorum. Geçmiş olsun.”

Son dönemde KAF üzerindeki stres birikimi ve olası Marmara depremi senaryoları, kamuoyunun ve bilim çevrelerinin en önemli gündem maddelerinden biridir. Prof. Dr. Naci Görür ve diğer uzmanlar, bu konuda sürekli olarak uyarılarda bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Olası İstanbul depremi ne zaman bekleniyor?
Bilim insanları, İstanbul'da büyük bir deprem beklendiğini belirtmekle birlikte, kesin bir tarih vermek mümkün değildir. Ancak, bölgedeki sismik aktiviteler ve fay hatlarındaki enerji birikimi sürekli olarak izlenmektedir.
#naci görür
#Marmara Depremi
#kuzey anadolu fay hattı
#Deprem
#Balıkesir Depremi
#Aktüel
