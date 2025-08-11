İstanbul'da sokak ortasında kanlı pusu: 1 ölü

Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında yolda yürüyen yabancı uyruklu adam, araç ile yanına gelen kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası şüpheliler kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay sonrası polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaparken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.