Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL’lik Kemal Sunal ve Şener Şen sorusu

Ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de çıkan 300 bin TL değerindeki soru Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

Soruda Kemal Sunal ve Şener Şen’in birlikte yer aldığı ilk film sorulurken, sorunun cevabı ise merak konusu oldu.

Yarışmanın son bölümünde 300 bin TL değerinde; Hangisi Kemal Sunal ve Şener Şen'in ilk filmidir? sorusu soruldu.

Cevap şıklarında ise şunlar yer aldı:

A. Kibar Feyzo

B. Tosun Paşa

C. Çöpçüler Kralı

D. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

Sorunun doğru cevabı ise D şıkkı olan 1975 yapımı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı olacaktı.

Rıfat Ilgaz'ın 1972'de yayımlanan aynı adlı eserinden uyarlanan unutulmaz filmin yönetmeni ve yapımcısı Ertem Eğilmez, senaristi ise Sadık Şendil'dir.