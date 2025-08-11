Menü Kapat
Futbol
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Çorum FK Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yendi

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 00:34

'in ilk haftasında evinde Amed Sportif Faliyetler'i 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

33. dakikada Eze'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz Gülbudak, topu ağlara gönderdi. 1-0
81. dakikada Atakan Cangöz'ün Adama Traore'ye yaptığı faulün ardından Amed Sportif Faaliyetler serbest vuruş kazandı. Dia Sabia'nın vuruşunda top kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.
82. dakikada Daniel Mosquera ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
88. dakikada Eren Karadağ'ın ara pasıyla buluşan Atakan Akkaynak topu filelerle buluşturdu. 2-0

Hakemler: Ömer Faruk Turgay, Cem Özbay, Ogün Kamacı
Çorum FK: Ahmet Kıvanç, Joseph Attamah, Arda Hilmi Şengül, Üzeyir Ergüm, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan (Atakan Cangöz dk. 65), Yusuf Erdoğan (Eren Karadağ dk. 77), Oğuz Gülbulak (Atakan Akkaynak dk. 65), Braian Samudio, Kenan Fakılı (Pedrinho dk. 46), Emeka Eze (Caner Osmanpaşa dk. 85)
Yedekler: Eren Bilen, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Salih Akyıldız, Ozan Sol
Teknik Direktör: Tahsin Tam

Amed Sportif Faliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Alberk Koç, Sinan Kurt, Aytaç Kara (Çekdar Orhan dk. 77), Oktay Aydın (Traore dk. 62), Dia Sabia, Daniel Mosquera, Fernando
Yedekler: Veysel Sapan, Abdullah Tazgel, Kahraman Demirtaş, Ayaz Arslan, Yohan Cassubie, Andre Poko, Muhammed Hasan Yıldırım, Yunus Tarhan
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Oğuz Gülbudak (dk. 33), Atakan Akkaynak (dk. 88) (Çorum FK)
Kırmızı kart: Daniel Mosquera (dk. 82) (Amed Sportif Faliyetler)
Sarı kartlar: Aytaç Kara, Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faliyetler )

