SON DAKİKA!
Futbol
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Vanspor 2-0 geriye düştüğü Bolu deplasmanından 3 puanla döndü!

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında İmaj Altyapı Vanspor, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Boluspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti...

Vanspor 2-0 geriye düştüğü Bolu deplasmanından 3 puanla döndü!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 21:40

’in ilk haftasında , İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakada Vanspor FK’ya 3-2 mağlup oldu.

Vanspor 2-0 geriye düştüğü Bolu deplasmanından 3 puanla döndü!

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza yayı önünde yaşanan karambol sonrası topla birlikte ceza sahasına giren Doğancan Davas'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar Akbaba’nın solundan ağlara gitti. 1-0
21. dakikada Ömürcan Artan’ın hızlı kullandığı taç atışında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Barış Alıcı, yerden pasını gönderdi ve altıpasın sağ tarafında Rasheed’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
41. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde kale önünde Oulare’nin ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1.

Vanspor 2-0 geriye düştüğü Bolu deplasmanından 3 puanla döndü!


64. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Hasani’nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
79. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Ensar Çavuşoğlu’nun kafa vuruşu sonrası Ivan Cedric’e çarpan top kale önünde Vlachomitros'ta kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale önünde tekrar Ivan Cedric’e çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında mücadelenin hakemi Egemen Artun, Ivan Cedric’e çarpan topun çizgiyi geçtiğini işaret ederek santra noktasını gösterdi. 2-2
90+1. dakikada orta alanda kazandığı topta Jefferson'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Muhammet Özkan’ın çabası yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3.

Vanspor 2-0 geriye düştüğü Bolu deplasmanından 3 puanla döndü!

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Egemen Artun, Yusuf Susuz, Serdar Osman Akarsu
Boluspor: Muhammet Özkan, Ömürcan Artan, Oulare (Ensar Bilir dk. 43), Kaan Arslan, Kouagba, Lico, Balbudia, Hasani, Doğancan Davas (Buğra Çağıran dk. 86), Rasheed (Boakye dk. 78), Barış Alıcı
Yedekler: Orkun Özdemir, Bartu Kulbilge, Devran Şenyurt, Abdulsamet Kırım, Tolunay Artuç, Arda Köksal, Arda Işık
Teknik Direktör: Mustafa Er
Vanspor FK: Çağlar Akbaba, Medeni Bingöl, Erdi Dikmen, Ensar Çavuşoğlu, Emre Adıgüzel (Sabahattin Destici dk. 46), Mert Çölgeçen (Jefferson dk. 65), Erdem Seçgin, Regis, Traore (Mehmet Özcan dk. 85), Vlachomitros, Batuhan Kör (Ivan Cedric dk. 65)
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Mehmet Manış, Hasan Bilal, Bekir Can Kara, Burak Kavlak
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Doğancan Davas (dk. 6), Rasheed (dk. 21) (Boluspor), Oulare (dk. 41 k.k.), Vlachomitros (dk. 79), Jefferson (dk. 90+1) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Oulare (Boluspor), Vlachomitros, Hakan Kutlu (Teknik Direktör) (Vanspor FK)

#Futbol
#boluspor
#maç sonucu
#türk futbolu
#Trendyol 1. Lig
#Vanspor Fk
