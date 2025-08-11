Deprem korkusu sonrası parklara akın! İstanbul dahil çok şehirde vatandaşlar eve giremiyor

Balıkesir depreminin devam eden artçıları nedeniyle vatandaşlar evlerine giremedi. Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan sarsıntının etkileri hala sürüyor. Depremin meydana geldiği Balıkesir başta olmak üzere, İstanbul, Manisa, Bursa ve çok sayıda ilde vatandaşlar parklara akın etti.

VATANDAŞLAR PARKLARA AKIN ETTİ



4 saat içerisinde 84 artçının kayıtlara geçtiği açıklandı. Binaların sarsılmasından endişelenen vatandaşlar, evlerinden dışarı çıkarak sokakta beklemeye başladı. Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda evlerine girmek istemeyen bazı kişiler, millet bahçeleri ile parklarda toplandı.

Aileleriyle millet bahçelerine gelenlerden bazıları yanlarında getirdikleri sandalye ve hasır halılarda otururken, kimileri de çadır kurdu.