Gündem
Deprem korkusu sonrası parklara akın! İstanbul dahil çok şehirde vatandaşlar eve giremiyor

Balıkesir'deki 6.1lik deprem Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesindeki pek çok şehirde yaşayan vatandaşı korkuttu. İstanbul dahil pek çok şehirde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar geceyi parklarda geçirmek için eşyalarını hazırlayıp sokağa çıktı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
00:55
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
01:04

Balıkesir depreminin devam eden artçıları nedeniyle vatandaşlar evlerine giremedi. Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan sarsıntının etkileri hala sürüyor. Depremin meydana geldiği Balıkesir başta olmak üzere, , , ve çok sayıda ilde vatandaşlar parklara akın etti.

Deprem korkusu sonrası parklara akın! İstanbul dahil çok şehirde vatandaşlar eve giremiyor

VATANDAŞLAR PARKLARA AKIN ETTİ

4 saat içerisinde 84 artçının kayıtlara geçtiği açıklandı. Binaların sarsılmasından endişelenen vatandaşlar, evlerinden dışarı çıkarak sokakta beklemeye başladı. Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda evlerine girmek istemeyen bazı kişiler, millet bahçeleri ile parklarda toplandı.

Deprem korkusu sonrası parklara akın! İstanbul dahil çok şehirde vatandaşlar eve giremiyor

Aileleriyle millet bahçelerine gelenlerden bazıları yanlarında getirdikleri sandalye ve hasır halılarda otururken, kimileri de çadır kurdu.

Deprem korkusu sonrası parklara akın! İstanbul dahil çok şehirde vatandaşlar eve giremiyor
