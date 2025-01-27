Beşiktaş Cengiz Ünder transferini bitirmek üzere!

27 Ocak 2025 18:21 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 18:24

Siyah-beyazlı takım Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder transferinde yol kat etti. Milli futbolcunun yakın zamanda transferinin açıklanacağı iddia edildi.

Cengiz Ünder Beşiktaş’a mı transfer oluyor? Fenerbahçe’ye resmi teklif yapıldı

Cengiz Ünder Beşiktaş’a mı transfer oluyor? Fenerbahçe’ye resmi teklif yapıldı

Beşiktaş aradığı kanat transferini ülke içinde buldu. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder için yoğun mesai harcamaya başladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı habere göre, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Cengiz Ünder'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Cengiz Ünder ile görüşecek.

Ayrıca milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalyan takımı Torino'nun da transfer gündeminde yer alıyor.

SEZON KARNESİ

Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta forma giyen Cengiz Ünder, 161 dakika sahada kalırken henüz skor katkısı veremedi.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.