Spor
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ümit Öztürk oldu.

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün saat 20.00'de Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.

Müsabakada VAR'da Ümit Öztürk, AVAR'da ise Mehmet Kısal görev yapacak.

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Olaitan, Mustafa.

ALANYASPOR: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hagi, Ui-Jo, Güven.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK VAR

Siyah-beyazlılarda Alanyaspor maçında iki futbolcusundan yararlanamayacak. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Kristjan Asllani, Akdeniz temsilcisi karşısında formasından uzak kalacak. Konyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen El Bilal Toure de müsabakada görev yapamayacak.

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta üç futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 22. haftadaki RAMS Başakşehir müsabakasında cezalı olacak.

YENİ TRANSFERLER FORMA BEKLİYOR

Beşiktaş'ta yeni transferler Alanyaspor karşısında teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma şansı bekleyecek. Lisansları çıkartılan Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh ve Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou'nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Beşiktaş Emmanuel Agbadou'nun bonservisini açıkladı!

Siyah-beyazlıların diğer transferleri kaleci Devis Vasquez ve savunma oyuncusu Amir Murillo'nun kadroda olup olmayacağına ise teknik heyet karar verecek.

Öte yandan Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan maçta görev yapan Yasin Özcan ve Junior Olaitan, Alanyaspor karşısında şans bulmaları halinde Beşiktaş formasını Süper Lig'de ilk kez giyecek.

